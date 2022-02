Calciomercato Inter, vuole andare via: Inzaghi perde un titolarissimo

Calciomercato Inter, in vista del termine della stagione potrebbe esserci una cessione pesante: il calciatore nerazzurro pensa all’addio

L’Inter entra nella fase cruciale della stagione, dopo il ko nel derby con il Milan sono arrivate la vittoria con la Roma in Coppa Italia e il pareggio di Napoli a restituire autostima e certezze ai nerazzurri. Che ora si concentrano sull’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool.

Sfida molto importante quella di San Siro in cui i campioni d’Italia proveranno a farsi valere anche in Europa. Oltre a quello, l’obiettivo principale resta conquistare lo scudetto della seconda stella, con un occhio già al futuro. La dirigenza lavora sulle mosse di mercato da compiere a fine stagione, tra gli scenari che si vanno delineando anche quello di una cessione di un big che potrebbe servire per rinnovare la rosa e introdurre denaro fresco nelle casse.

Calciomercato Inter, de Vrij vuole lasciare a fine anno: richiesta dalla Liga

L’addio che sembra più vicino in questo momento è quello di de Vrij. Il difensore olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e secondo il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’ spingerebbe per cambiare squadra a fine stagione, essendoci distanza al momento su un eventuale rinnovo. Un sacrificio che l’Inter sarebbe disposta a compiere, potendo monetizzare magari non in maniera copiosa ma mettendo a segno una plusvalenza netta. Ci pensa seriamente il Barcellona, che vuole rinnovare il suo reparto arretrato con un difensore d’esperienza e che potrebbe mettere a segno una operazione non particolarmente dispendiosa viste le condizioni. Al momento, contatti diretti non sarebbero stati confermati, ma in Catalogna seguono l’evolversi della situazione con grande interesse.