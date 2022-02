CMIT TV | ESCLUSIVO Fantini: “Szczesny-Koopmeiners, non ha senso”

Nella diretta Twitch della CMIT TV è intervenuto il presentatore televisivo e radiofonico Omar Fantini, noto tifoso dell’Atalanta

Omar Fantini alla CMIT TV. Il conduttore televisivo e radiofonico è intervenuto per parlare della sua Atalanta, ieri andata a un passo dalla vittoria contro la Juventus.

“E’ un momento un po’ delicato per l’Atalanta – ha esordito – abbiamo giocato praticamente senza attacco. Muriel è un po’ che manca, Boga è appena arrivato. Malinovskyi quando è entrato ha fatto la differenza. Io credo che la prima mezz’ora la Juventus abbia fatto vedere qualcosa in più a livello tecnico. Poi ci siamo svegliati anche noi, il periodo per l’Atalanta non è dei migliori”.

Fantini ha poi risposto sulle polemiche post match, scatenate mediaticamente dal Dg atalantino Marino, e sugli episodi che hanno fatto imbufalire il club orobico: “Marino lo vorrei presidente, preferisco chi si accende così rispetto alla democristianità. Dalle immagini che avevo visto il braccio di de Ligt sembrava abbastanza netto. Su Szczesny invece, neanche un giallo, vuol dire che valuti nemmeno fallo quell’intervento. Non ha senso il discorso che Muriel ha tirato in porta e quindi non si può sanzionare il polacco”.

Fantini a CMIT TV: “Il rosso a Szczesny sarebbe stato sacrosanto”

“Se il portiere della Juventus non fosse uscito in quel modo lì, Koopmeiners lo avrebbe saltato e tirato in porta. Nel momento in cui decidi di continuare l’azione, però poi il rosso per Szczesny diventa sacrosanto. C’erano due uomini lanciati verso la porta. Il VAR quando è in azione ci mette dei minuti, lì non è stato minimamente interrotto il gioco, è quello che mi sembra strano. La compensazione secondo me non ha senso, il fallo di Toloi sarebbe stato da giallo”.

“Non è apparso nessun banner, neanche mezzo replay su ‘Dazn’ – ha sottolineato Fantini in diretta alla CMIT TV – La cosa che mi fa girare di più le scatole è prendere il gol al 93′, però ho visto partite dell’Atalanta dove siamo stati fermi ad aspettare otto ore e poi ci sono episodi come questi, è quel tempo lì che mi è mancato”.