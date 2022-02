CMIT TV | Salandin boccia il bianconero: “Ha l’80% di passaggi sbagliati”

Il collega di ‘Tuttosport’ Stefano Salandin è intervenuto alla CMIT TV all’indomani di Atalanta-Juventus

“Sono convinto che Allegri abbia sbagliato, ha giocato contro un’Atalanta in crisi. L’avrei affrontata con un centrocampista in più, perché statisticamente i nerazzurri subiscono di più dai centrocampisti”. Stefano Salandin punge il tecnico bianconero all’indomani del match con l’Atalanta che i bianconeri hanno riacciuffato allo scadere grazie al gol di Danilo.

Il collega di ‘Tuttosport’ ha poi preso le difese di Rugani, spesso nel mirino della maggior parte dei tifosi juventini: “A mio avviso farebbe il titolare in tutte le squadre italiane, esclusa una o due. Per me Rugani sta sul livello di Romagnoli“.

CMIT TV – Juventus, Salandin boccia McKennie: “Se ci si abitua alla mediocrità…”

In conclusione Salandin è stato molto critico nei versi di Weston McKennie. Per il giornalista di ‘Tuttosport’ il centrocampista statunitense non è da Juve: “Ha l’80% di passaggi sbagliati. Se ci si abitua alla mediocrità poi si perde di vista quella che è l’eccellenza”.