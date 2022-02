Atalanta-Juventus, de Ligt: “Siamo un po’ delusi”

Nel post partita di Atalanta-Juventus è intervenuto anche de Ligt, che dopo una grande prova personale ha analizzato il pari di Bergamo

1-1 il punteggio finale tra Atalanta e Juventus, gara che ha chiuso la domenica di Serie A in attesa del posticipo di domani tra Spezia e Fiorentina. Nel post gara del Gewiss Stadium ha preso la parola Matthijs de Ligt che ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’: “Faccio il mio lavoro che è quello di difendere la porta. Oggi è stata una partita difficile per noi, l’Atalanta è una squadra forte. È stata una gara con entrambe che avevano voglia di vincere. Per i tifosi penso sia stata una bella partita da vedere. Alla fine noi siamo un po’ delusi, abbiamo perso due punti come l’Atalanta, ma è il calcio”.

De Ligt ha quindi aggiunto su Vlahovic e su un presunto tocco di mano: “Penso che il suo arrivo sia stato molto importante, non solo per le caratteristiche ma anche perchè ora Dybala ha più libertà per giocare. Lui segna tanto ma per il gioco che abbiamo ci dà una grande mano ed è la cosa più importante. Tiro di Boga? Mi ha colpito al costato, non l’ho toccata con il braccio”.

SCUDETTO – “Oggi è stata una gara importante, contro una squadra a noi vicina e pensiamo partita dopo partita è la cosa più importante. Pensiamo solo a noi, alla fine vedremo come andrà”.