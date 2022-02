Pagelle e tabellino di Sassuolo-Roma, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/22

SASSUOLO

Consigli 6: non impegnato in maniera particolare, mostra la solita sicurezza. Bravo in uscita su Shomurodov, nel primo tempo salva su Afena-Gyan. Non non può granché sul colpo di testa di Cristante nel recupero, molto ravvicinato.

Muldur 6: poco propositivo nella metà campo avversaria, quando scende non è pericoloso e non è molto preciso anche in fase di appoggio. Qualche dubbio sul contatto con Vina nel secondo tempo, tiene molto bene poi nell’ultima parte di gara.

Chiriches 5,5: fino al fallo di mano era stato forse il migliore in campo del Sassuolo. Senso della posizione, eleganza, anticipo, intelligenza. Poi quell’ingenuità che costa il gol e macchia la sua prestazione. Però è bravo a non scomporsi e a guidare la difesa molto bene fino alla fine.

Ferrari 4,5: lui subito più in difficoltà del coompagno di reparto, l’intervento pesante su Vina che gli porta il giallo prematuro lo condiziona parecchio e perde qualche sicurezza. Poi si fa pure espellere.

Kyriakopoulos 5,5: prova a metterci qualtà, ci riesce a sprazzi ma comunque sembra tra i più in palla, che potenzialmente può creare più pericoli. Su quella fascia lavora bene con Traore, anche se poteva fare qualcosina in più.

Frattesi 6: primo tempo così così, di alti e bassi, parte bene ma poi arriva spesso in ritardo, corre a volte a vuoto, è falloso. Molto meglio nel secondo tempo, dove ha qualche spazio in più e riesce più spesso a liberare la corsa palla al piede. Ha un’occasione super al 66′, la cestina clamorosamente. Corre tanto e a volte perde lucidità. Dall’80’ Tressoldi sv

Lopez 6: buona prestazione, perde qualche pallone di troppo in zone non proprio tranquillissime ma per il palleggio del Sassuolo è molto importante. Non si vede troppo, ma non per questo è meno fondamentale.

Henrique 5,5: le qualità sono evidenti, deve imparare a utilizzarle nel momento giusto della partita e dell’azione. Sparisce ancora troppo spesso dalla partita. Dal 66′ Harroui 6: entra bene in partita, si cala nel mood e nel tipo di match.

Berardi 6: da subito tra i più pericolosi, si vede che è per distacco il giocatore più importante in campo per il Sassuolo. È quello che cerca di più la porta, prende tanti falli. Finisce però troppo nervoso. Dall’84’ Ceide sv

Defrel 6: lavora tanto, si sacrifica, ormai lo conosciamo è questa la sua caratteristica principale. In zona gol latita, ma non è una novità appunto, anche se Dionisi sperava di vederlo “più egoista”. Non incide comunque granché. Dall’80’ Ayhan sv

Traore 7,5: conferma la pace con Dionisi e la suggella con un’ottima prestazione, di grande continuità anche se ogni tanto si innamora del pallone. Però è per distacco il migliore e quello che mette lo zampino in tutte le azioni significative: il gol annullato e il cross deviato da cui nasce l’autogol di Rui Patricio. Su quella fascia (e non solo lì) fa quello che vuole.

All. Dionisi 7: dopo la partita con la Juventus (meno di 70 ore fa) e lo 0-4 con la Sampdoria, senza l’attacco titolare (Scamacca e Raspadori) e con qualche altra assenza, ma soprattutto due giorni in meno di preparazione, finendo in 10, questo è un piccolo capolavoro. Perché il Sassuolo non si snatura, sfrutta le sue caratteristiche e da subito merita più della Roma. Applausi. Nonostante il 2-2 finale e una beffa tremenda.