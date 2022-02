Atalanta-Juventus: pagelle e tabellino del match del Gewiss Stadium valevole per la 25° giornata del campionato di Serie A. Danilo nel recupero risponde a Malunovskyi

L’Atalanta pregusta la vittoria, prima del sussulto all’ultimo respiro di Danilo che salva la Juventus e Allegri da una sconfitta dolorosissima.

Il fantasista della ‘Dea’ entra e spacca la partita con un bolide che sorprende l’incerto Szczesny, ma nel recupero il difensore ex Manchester City sale in cielo e mette alle spalle di Sportiello servito da Dybala. Muriel non si accende, anche Vlahovic non lascia il segno. Freuler è un rullo in mezzo al campo, Morata prezioso da jolly offensivo.

Le pagelle di Atalanta-Juventus: Muriel e Vlahovic non lasciano il segno

ATALANTA

Sportiello 6,5 – Si supera pronti-via sul mancino di Vlahovic. Nella ripresa vola nuovamente sulla botta del serbo.

Toloi 6 – Patisce l’intraprendenza di Morata. Prova senza fortuna a far male davanti a Szczesny. Sale di tono nel secondo tempo, senza distrarsi.

Demiral 6,5 – Duello rusticano con lo spauracchio Vlahovic. Ex della contesa, ci mette tanta carica agonistica.

Djimsiti 6 – Patisce gli inserimenti di McKennie da quella parte. Serata complicata ma non affonda.

Hateboer 5,5 – Non mette mai la freccia su De Sciglio e rischia il rosso dopo un’entrataccia sul difensore bianconero. Nel finale quasi si riscatta centrando il palo.

De Roon 6,5 – Difensore aggiunto quando serve, lavoro sporco al servizio dei compagni. Ad inizio ripresa impegna Szczesny dalla distanza.

Freuler 7 – Dinamico e propositivo. Protegge la difesa e riparte con pericolosità. Un rullo nel cuore del centrocampo orobico.

Zappacosta 6 – Qualche spunto dei suoi sulla corsia mancina, viene cercato con regolarità dai compagni (60′ Maehle 6 – Spinge e attacca lo spazio).

Koopmeiners 6,5 – Gioca alla Pessina, da equilibratore tra le linee. Quantità e giocate in verticale per rifinire le punte.

Boga 6 – E’ sempre una minaccia quando punta e parte palla la piede. Manca però di lucidità negli ultimi sedici metri (91′ Pasalic SV).

Muriel 5 – Sciagurato quando butta alle ortiche l’occasione del vantaggio, favorito dall’avventurosa uscita di Szczesny. Una punizione alle stelle e pochi guizzi degni di nota. Sbiadito e deludente (60′ Malinovskyi 7,5 – Fa la differenza, è la mossa (quasi) vincente di Gasperini. Il siluro dalla distanza dell’ucraino illude il Gewiss Stadium prima dell’acuto di Danilo).

All. Gasperini 6,5 – Beffato all’ultimo respiro dall’incornata di Danilo. L’Atalanta parte piano ma poi accelera e mette in difficoltà la Juve. Con Malinovskyi cambia l’attacco e spacca la partita: il finale però fa malissimo alla ‘Dea’. Reazione comunque incoraggiante in un periodo complicato.

JUVENTUS

Szczesny 5 – Fa venire un brivido ad Allegri quando esce alla disperata su Koopmeiners. Non si fa sorprendere dopo l’intervallo sulla velenosa conclusione di de Roon. Impreparato sulla potente conclusione di Malinovskyi: serataccia per il polacco.

Danilo 7 – Non riesce a prendere le misure a Boga quando l’ex Sassuolo gravita dalle sue parti. Non è al meglio ma si rialza nel secondo tempo: ha il merito però di salvare la Juve e Allegri nel recupero. Protagonista inatteso, gol pesantissimo.

Bonucci 5,5 – Non dà la stessa sicurezza di de Ligt, in affanno quando Gasperini toglie Muriel senza dare punti di riferimento in avanti (79′ Cuadrado SV).

De Ligt 6,5 – ‘Doppietta’ determinante sul finire del primo tempo, quando per due volte argina le scorribande di Boga. Prestazione maiuscola del colosso olandese, fino all’intervento falloso sullo scatenato Malinovskyi da dove scaturisce poi la prodezza dell’ucraino.

De Sciglio 6 – Prezioso a supporto di Morata sul binario mancino. Sicuro nelle retrovie.

McKennie 6 – Pericoloso negli inserimenti, strappa applausi dopo un azione solitaria che porta Vlahovic al tiro. C’è intesa con Dybala, anche se alle volte pecca di precisione in fase di manovra.

Locatelli 6 – Cattura palloni e ripulisce. Utilizza più la spada che il fioretto nella guerriglia a centrocampo.

Rabiot 6 – Non dà continuità alla sua azione. Più presente nella ripresa, quando con determinazione cerca anche la via della rete.

Dybala 6,5 – Ricama tanti palloni, agisce da trequartista puro dettando sempre il passaggio. Per un soffio manca l’incrocio con un sinistro telecomandato, nel recupero scodella sulla testa di Danilo l’assist del pareggio.

Morata 6,5 – Il più frizzante del tridente: si sacrifica, senza perdere in pericolosità quando parte palla al piede. Al servizio di Vlahovic e Dybala, gregario di lusso nel nuovo ruolo ‘alla Mandzukic’ (86′ Aké SV).

Vlahovic 5,5 – Duello aperto con Sportiello e Demiral: malgrado la tenacia e le sortite a rete, non ne esce vincitore. Stavolta non lascia il segno dopo l’esordio boom in bianconero.

All. Allegri 6 – Juve autoritaria all’inizio, poi va a sprazzi e rischia la capitolazione sulla sassata di Malinovskyi. Danilo nel recupero gli fa tirare un sospiro di sollievo: punto agguantato con i denti e che tiene in piena corsa i bianconeri per la corsa Champions.

Arbitro: Mariani 5 – Manca un’ammonizione per Szczesny dopo l’uscita avventurosa del polacco su Koopmeiners. E anche la durissima entrata di Hateboer su De Sciglio forse meritava una punizione più severa del giallo.

TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS 1-1

76′ Malinovskyi (A); 91′ Danilo

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta (60′ Maehle); Koopmeiners; Boga (91′ Pasalic), Muriel (60′ Malinovskyi). A disposizione: Rossi, Dajcar, Pezzella, Mihaila, Pessina, Scalvini. Allenatore: Gasperini

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (79′ Cuadrado), de Ligt, De Sciglio; McKennie (81′ Kean), Locatelli, Rabiot (86′ Arthur); Dybala; Morata (86′ Aké), Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Pellegrini, Kaio Jorge, Rugani, Zakaria, Akè. Allenatore: Allegri

Arbitro: Mariani (sez. Aprilia)

VAR: Aureliano

Ammoniti: Djimsiti (A), Hateboer (A), Danilo (J), Vlahovic (J), de Ligt (J)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 3′