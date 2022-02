Mourinho: “Giornalismo senza etica. Siamo scarsi? E’ questa la verità”

Le dichiarazioni di Mourinho al termine di Sassuolo-Roma, match valevole per la 25a giornata di Serie A

La Roma di Mourinho non va altro il pareggio contro il Sassuolo. Un pareggio, arrivato in pieno recupero, che alla fine soddisfa il tecnico portoghese: “Se perdi fino al 90′ e dopo pareggi cambia la dinamica emozionale, anche se è evidente che ad inizio partita non mi sarei accontentato del pareggio – afferma ai microfoni di DAZN -. Questa partita è paragonabile al ko di Bologna, di Verona e di Venezia. Raccogli un punto e pensi agli ultimi quattro match e vedi che non hai sconfitte. Hai conquistato 8 punti anche se avremmo dovuto averne di più, se pensi al pareggio contro il Genoa”.

Differenza tecnica con il Sassuolo – “Venire qui e fare un possesso palla simile al Sassuolo non è facile. A centrocampo, all’inizio, ci è mancato ordine e disciplina. Ci sono mancate opzioni. Nell’ultima parte siamo migliorati e un punto è certamente meritato”.

Reazione – “Di quello che si è detto in questa settimana, solo una notizia non è una bugia. Tutte le altre valgono zero, è giornalismo di quinta classe, giornalismo senza etica. Questo gruppo se ha una qualità, in cui probabilmente è imbattibile, è l’empatia. Possiamo essere scarsi, possono dire che sono scarso e non che non siamo un gruppo unito”.

Difesa a tre e a quattro – “I giocatori devono essere più a loro agio possibile”.

Sassuolo-Roma, Mourinho e la sua opinione sui centrocampisti

Oliveira e Pellegrini e qualità a centrocampo – “E’ la prima volta che giocano insieme, possono fare meglio insieme e anche individualmente – afferma il mister -. L’intesa non potrà far altro che migliorare. Non possono nascondere che i miei centrocampisti Pellegrini, Veretout, Cristante e Oliveira sono giocatori di qualità ma non per giocare nella casa dei motori. Mkhitaryan non è un regista ma è quello che pensa meglio il gioco e trova meglio gli spazi. La gente sbaglia quando pensa che la Conference League è una competizione senza squadre di qualità, basta vedere il Rennes”.