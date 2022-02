Milan-Sampdoria, Tomori annuncia: “È stato difficile, ma ora sto bene”

Il Milan si appresta ad affrontare la Sampdoria in una partita fondamentale per i rossoneri in ottica scudetto. Prima del match ha parlato Tomori

Il Milan tra pochi minuti scenderà in campo contro la Sampdoria. Una partita fondamentale per entrambe le squadre e con obiettivi diversi.

I rossoneri, infatti, dopo il pareggio tra Napoli e Inter, hanno tutta la volontà di sorpassare i cugini in testa alla classifica. Un appuntamento da non fallire, dunque, e che vede il rientro di un uomo fondamentale per Stefano Pioli: ci riferiamo a Fikayo Tomori. Prima del fischio d’inizio della partita di oggi, il centrale si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’. L’infortunio è ormai alle spalle, ecco le sue parole: “Mi sento bene, pronto. Le prime quattro settimane è stato difficile, ma la squadra intanto ha fatto molto bene. Spero di aiutarli oggi sul campo, ma siamo in un buon momento e mi sento bene”. Ora tutto è pronto per il fischio d’inizio: una partita che inevitabilmente definirà il futuro in ottica scudetto. E con Tomori che torna a disposizione.