Milan-Sampdoria, Pioli: “Ecco perché ho sostituito Leao” | Le parole su Ibra

Missione compiuta per Stefano Pioli e il suo Milan. I rossoneri hanno battuto la Sampdoria, conquistando la vetta della classifica: le parole del tecnico

Il Milan ha centrato l’obiettivo e chiuso la sua settimana perfetta. Dal derby vinto in rimonta contro l’Inter al sorpasso in classifica dopo la vittoria contro la Sampdoria, oggi parte del sogno rossonero si è concretizzato.

Dopo il successo contro i blucerchiati, Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’: “E’ giusto avere entusiasmo, assorbire quest’energia di questo momento. Poi non si può giocare sempre a mille all’ora. Potevamo chiuderla prima, ma abbiamo completato una settimana importante e decisiva. Prossimo passo è chiudere le partite prima? Lo step di crescita lo stiamo facendo, l’obiettivo è chiudere le partite. Nel primo tempo, ci siamo un po’ accontentati, ma nel secondo abbiamo creato tante occasioni. Le partite poi si possono vincere 1-0 se non riesci a chiuderla: oggi abbiamo lasciato pochissimo ai nostri avversari”.

Milan-Sampdoria, Pioli su Ibrahimovic, Leao e l’assist di Maignan

Non finiscono qui i temi caldi nella giornata di oggi. In un momento del genere, impossibile non parlare dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic e della sostituzione di Leao: “Ibra ci ha fatto crescere tantissimo, sarà ancora determinante per il resto del campionato, ora tutti possono esserlo. Possiamo giocarci la partita dall’inizio alla fine con la nostra intensità di gioco – dice Pioli -. La prestazione dipenderà sempre da noi, non il risultato, ma quella è la cosa più importante. Leao è stato sostituito perché stava calando di intensità e ho tante alternative: avreste avuto un’altra opinione se Rebic avesse segnato. In ogni partita, Rafael può essere sempre decisivo. Essere cambiati non è un problema, ma l’intensità che metti a disposizione della squadra”.

Pioli spiega anche il bellissimo assist di Maignan: “Dipende anche se gli avversari accorciano o no. Poi nell’azione del gol sia Leao che Maignan sono stati perfetti. Aria diversa? Aria positiva con grande fiducia e convinzione. Sappiamo cosa poteva succedere con un risultato diverso del derby. Poi dobbiamo migliorare ulteriormente, non possiamo mollare la presa”.