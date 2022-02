Tra i fischi a Kessie al ritorno di Ibra: doppio messaggio di Pioli

Le parole di mister Pioli al termine di Milan-Sampdoria, match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A

Il Milan vince e si riprende il primo posto in classifica. La squadra di Stefano Pioli conquista tre punti importanti, battendo 1 a 0 contro la Sampdoria, grazie ad una rete di Rafael Leao.

Il tecnico dei rossoneri – intervenuto in conferenza stampa – ha così commentato il successo contro i blucerchiati: “L’obiettivo nostro non cambia dopo questa vittoria – esordisce il mister -. L’anno scorso abbiamo ottenuto 79 punti in classifica e vogliamo migliorare. Sappiamo che abbiamo fatto una settimana perfetta, i ragazzi hanno giocato con qualità intensità e determinazione che è quello che serve per ottenere questi risultati. Li voglio ringraziare. Sappiamo però che il campionato è lungo, bisogna concentrarsi e guardare già alla prossima partita”.

Pioli ha commentato anche il gol rossonero, con assist direttamente dal portiere: “Maignan e Leao sono stati bravi. La qualità dei due calciatori ha fatto chiaramente la differenza”. E sulla lotta scudetto: “Noi cerchiamo di dare il massimo e fare più punti possibili. Il campionato è lungo se faremo tanti punti, riusciremo a raccogliere tanto”.

Milan-Sampdoria, Pioli parla anche dei fischi a Kessie

Sui fischi a Kessie, Pioli dice: “Li ho sentiti anch’io e non credo che sia la cosa giusta. Abbiamo bisogno di tutti e anche il passato ci insegna che sono gli atteggiamenti dei calciatori a fare la differenza. Non mi interessa, quando faccio la formazione, se un calciatore ha rinnovato o no. Vedo come si impegnano e se hanno gli atteggiamenti giusti sono a disposizione”.

Sull’autore del gol partita, Rafael Leao: “Ho detto che mi ricordava Henry ma deve essere se stesso. Credo che possa fare sempre meglio perché ha le qualità di arrivare sul tetto del mondo – afferma Pioli -. Ibrahimovic? Oggi non so quando potrà rientrare. Ieri ha fatto delle valutazioni che sono andate abbastanza bene ma non credo che sarà questa settimana, tra oggi e Salerno, che potrà rientrare a lavorare con la squadra”.