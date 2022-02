Milan-Sampdoria, Kessie in panchina | Lo stadio reagisce così

Milan-Sampdoria ha visto un episodio che sta facendo discutere molto negli ultimi minuti. Kessie resta fuori: ecco la reazione dei tifosi

Milan-Sampdoria è una partita fondamentale per i rossoneri che devono tentare il sorpasso all’Inter in classifica, dopo il pareggio contro il Napoli.

Un match che, dunque, richiedeva i massimi sforzi al Diavolo e le scelte migliori a disposizione di Stefano Pioli. Per questo, non può che essere significativa la scelta di lasciare Franck Kessie in panchina. La stagione dell’ivoriano è più che discussa. Rispetto a solo pochi mesi fa, l’ex Atalanta ha abbassato di molto il suo rendimento, sbagliando diverse partite e finendo nel mirino dei tifosi. Sullo sfondo, intanto, restano le dinamiche relative il rinnovo di contratto: la richiesta di 8-8,5 milioni non è mai stata accettata dal Milan e ora l’addio a parametro zero è sempre più probabile.

Milan-Sampdoria, bordate di fischi per Kessie

Anche nel derby vinto dal Milan contro l’Inter, Kessie non ha brillato ed è stato sostituito. Nel match contro la Sampdoria, è arrivata invece una scelta ben precisa: Pioli lascia fuori il mediano, preferendo Sandro Tonali e Ismael Bennacer, insieme a Brahim Diaz. Alla lettura delle formazioni e nel pre-partita, i tifosi rossoneri hanno dimostrato di non prenderla affatto male. Anzi, sono arrivati molti fischi indirizzati proprio a Kessie, soprattutto alla lettura delle formazioni. Insomma, i rapporti sembrano ormai incrinati: vedremo come verrà gestito il caso da qui a fine anno.