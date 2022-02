Donnarumma e poi l'Inter, che bocciatura | "Farà il secondo di Handanovic"

Gianluigi Donnarumma resta un nome molto chiacchierato, anche dopo il trasferimento al PSG. Bocciatura nella gestione del portiere, ma anche per il colpo dell’Inter

La parabola di Gianluigi Donnarumma è quella che si intervalla tra l’addio all’Italia e l’approdo al PSG a suon di milioni, ma senza il posto fisso. Eh sì, perché l’alternanza con Keylor Navas continua e, a oggi, non ha né vincitori né vinti.

Inevitabile che il tema faccia discutere e a riguardo si è espresso anche Gianluca Pagliuca, storico portiere che di maglie pesanti ne ha indossate parecchie, tra cui quella dell’Inter. L’estremo difensore, ai microfoni di ‘TuttoSport’, si è espresso in questi termini sull’ex portiere del Milan: “Donnarumma è il migliore in Italia e in Europa. Non penso abbia eguali per età, fisico e per come sta tra i pali. Ha tutto per essere il numero uno per tanto tempo – dice Pagliuca -. Secondo me, l’allenatore sta sbagliando: il miglior portiere d’Europa non può alternarsi con un portiere come Navas, bravissimo ci mancherebbe, ma inferiore a Gigio”.

Calciomercato, da Donnarumma a Onana: il pensiero di Pagliuca

Non terminano qui le valutazioni di Pagliuca. In casa Inter ci sarà presto un nuovo portiere, che risponde al nome di André Onana. Non sarà facile per lui, però, scalare subito le gerarchie: “In Coppa d’Africa ha fatto vedere grandi parate, ma anche dei veri e propri errori. È un portiere di qualità, con fisico e forza. Mi auguro che Onana possa inserirsi velocemente all’Inter come ha fatto Maignan al Milan, ma la vedo difficile, perché oggi Onana non è superiore ad Handanovic – afferma Pagliuca -. Sarà ancora lui il numero uno dell’Inter? Se prima parava da 10, ora para da 8 e mezzo e può commettere qualche errore. Ma è ancora fortissimo e Onana dovrà fare una stagione da secondo prima di portargli via il posto”.