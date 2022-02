Il nome di Alessio Romagnoli è forte in orbita Lazio nelle ultime ore. Il difensore è in scadenza di contratto al termine della stagione e piace anche alla Juventus

L’intesa di massima c’è. Il prossimo passo sarà la prima offerta. La Lazio ha messo nel mirino Alessio Romagnoli, 27enne difensore e capitano del Milan in scadenza di contratto. È lui il rinforzo ideale per la difesa laziale.

È lui l’obiettivo numero uno per il mercato estivo. Raffreddata per il momento la pista Casale dell’Hellas Verona, che sarebbe servito per tamponare l’emergenza durante lo scorso mercato di gennaio, la Lazio sogna in grande ed è pronta a sottoporre all’ex Roma un contratto (almeno) triennale da 3 milioni di euro più bonus. I rapporti tra la società capitolina e Mino Raiola, agente del giocatore, sono buoni e questo potrebbe favorire inevitabilmente la trattativa. La Lazio ha bisogno di ringiovanire il reparto arretrato e rinforzarlo con profili di livello, soprattutto se Luiz Felipe, in scadenza di contratto, dovesse lasciare Formello. Impossibile non menzionare, però, anche la Juventus per il futuro del difensore: il centrale piace anche ai bianconeri, accostati da tempo a un suo possibile trasferimento.

Lazio-Romagnoli, storia di un amore

Per Romagnoli un trasferimento in biancoceleste sarebbe più che gradito. Del resto il centrale, originario di Anzio, è un noto tifoso della Lazio. Dopo l’addio alla Roma, un suo selfie con indossa la maglia biancoceleste, scambiata con Cataldi dopo un Milan-Lazio, fece il giro del web e fece impazzire di gioia i sostenitori laziali. Sarri lo accoglierebbe a braccia aperte. Lo spogliatoio pure. Non solo ritroverebbe l’amico Cataldi, ma anche altri compagni di Nazionale come Immobile e Acerbi. In attesa che Zaccagni, autore ieri di una doppietta all’Olimpico sotto gli occhi del ct Mancini, venga convocato.