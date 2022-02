Calciomercato Milan, super scambio in Serie A | Ecco il sostituto di Kessie

Il Milan punta il centrocampista sul calciomercato e attenzione anche al possibile scambio in Serie A. Potrebbe essere il sostituto di Kessie

Il Milan non molla in campionato, anzi. I rossoneri corrono verso la vetta della classifica, dopo il pareggio tra Napoli e Inter. Ma intanto le idee sul calciomercato corrono in parallelo e una potrebbe portare a uno scambio molto interessante in Serie A.

Il futuro di Franck Kessie ormai è sempre più lontano dai rossoneri e con un rinnovo di contratto che non arriva viste le alte richieste dell’ivoriano. E, quindi, il Milan si guarda attorno e un nome molto interessante potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A. Il Diavolo guarda in casa Lazio, dove un talento interessante potrebbe fare al caso del progetto di Stefano Pioli. Stiamo parlando di Toma Basic. Il centrocampista si è imposto anche ai danni di Luis Alberto a inizio stagione, ma non è ancora un titolarissimo di Sarri. Di certo, ha caratteristiche piuttosto interessanti, abbinando l’evidente fisicità a un ottimo tiro. E il Milan potrebbe presto puntarci.

Calciomercato Milan, scambio per arrivare a Basic

Una pista, quindi, da seguire con attenzione e che potrebbe presto evolversi in Serie A con uno scambio a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Il Milanista’, infatti, potrebbe essere impostata una trattativa che dovrebbe coinvolgere anche Alexis Saelemaekers. Basic ha una valutazione di 12-13 milioni di euro, cifra comunque accessibile, ma l’esterno piace particolarmente a Sarri. Allo stesso tempo, Pioli potrebbe chiedere un esterno con maggiore fiuto per il gol rispetto al belga. La situazione potrebbe evolversi con queste basi nei prossimi mesi, ma per adesso occhi sul campo, con un Milan che punta forte allo scudetto e la Lazio a un posto in Europa.