Calciomercato Juventus, salta il rinnovo | Allegri lo vuole gratis

La Juventus non resta a guardare e potrebbe portare a termine un colpo di primo livello a parametro zero nei prossimi mesi

La Juventus non resta a guardare e, anzi, è pronta a recitare un ruolo da protagonista assoluta sul calciomercato. Dopo un gennaio in cui la scena l’ha rubata a tutti e ora non vuole fermarsi all’acquisto di Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo sembra aver dato linfa e un volto tutto nuovo ai bianconeri. Rappresenta quel calciatore decisivo, in grado di ribaltare la situazione con il suo fiuto per il gol, ma anche migliorare sensibilmente il gioco della squadra. Un po’, con caratteristiche e definizioni diverse, quello che ha fatto Angel Di Maria per un’intera carriera. L’esterno d’attacco e fantasista del PSG, però, ora sembra arrivato a un nuovo bivio decisivo. Un crocevia per potrebbe portarlo a lasciare la Francia per accasarsi in un nuovo club. Secondo quanto riporta ‘L’Equipe’, infatti, la capolista non ha intenzione di offrire il rinnovo di contratto all’ex Manchester United. Una situazione che aprirebbe la porta a nuovi scenari, anche in ottica italiana, nonostante nel contratto del calciatore, in scadenza a giugno 2022, ci sia comunque un’opzione di rinnovo annuale.

Calciomercato Juventus, occhi su Di Maria a zero

È vero, Di Maria non sarà più giovanissimo e con una lunga carriera davanti, ma le sue qualità tecniche non si discutono. Proprio in quest’ottica, se davvero il PSG non dovesse ripensarci circa il rinnovo, diversi club potrebbero fiondarsi su di lui e portare a casa un profilo di primo livello. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, in prima fila ci sarebbe anche la Juventus. L’argentino si inserirebbe alla perfezione negli schemi di Massimiliano Allegri, diventano un’arma impropria che potrebbe ulteriormente rinforzare i bianconeri. La guardia, però, è da tenere alta, perché anche Atletico Madrid e Benfica restano attenti alla sua situazione. E chissà che alla fine non vinca la soluzione italiana: di certo, Di Maria vuole continuare a spargere la sua magia, anche dopo una stagione disgraziata.