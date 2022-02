La Juventus non insidia l’Atalanta solo per la Champions | Scelto il rinforzo

Questa sera la Juventus affronterà l’Atalanta in una sfida chiave per la Champions League: oltre al piazzamento, nuovo incrocio di mercato

I bianconeri stanno volando sulle ali dell’entusiasmo di un mercato invernale che ha portato a Torino Dusan Vlahovic e Denis Zakaria: questa sera la sfida del Gewiss Stadium può essere un crocevia della stagione.

La Juventus vola a Bergamo per trovare un successo in uno scontro diretto, che quest’anno non è ancora arrivato. Riuscire a strappare i tre punti permetterebbe agli uomini di Massimiliano Allegri di consolidare il quarto posto e staccare ulteriormente l’Atalanta. Riuscire ad entrare tra le prime quattro sarà fondamentale anche per le strategie di mercato: in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League dei bergamaschi, i bianconeri potrebbero ‘rubare’ uno dei pezzi pregiati a Gasperini: scelto il rinforzo giusto.

Sondaggio CM.IT | Calciomercato Juventus, Malinovskyi il colpo estivo

Ogni giorno sul profilo ‘Twitter’ di Calciomercato.it sottoponiamo i nostri follower ad un sondaggio sulle principali notizie di giornata. Oggi abbiamo chiesto quale giocatore di Gasperini potrebbe fare più comodo a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione: il più votato del sondaggio, con il 48,8% delle preferenze, è stato Ruslan Malinovskyi. Al secondo posto, invece, si è posizionato Hans Hateboer: l’esterno olandese ha raccolto il 22% dei voti.

📊MOMENTO SONDAGGIO#AtalantaJuventus, scontro Champions al Gewiss Stadium e tanti gioielli in vetrina: chi servirebbe di più ai bianconeri? 📲RT, VOTA e COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 13, 2022



Diversi sono i giocatori della ‘Dea’ che potrebbero essere utili alla causa bianconera, ma l’ucraino resta il preferito dei tifosi della Juventus. A completare il podio, poi, ci pensa Teun Koopmeiners con il 17,1% delle preferenze. Ultimo e fuori dai piani, infine, Luis Muriel: per il colombiano solamente il 12,2% dei voti. Effetto Vlahovic, che ha risolto in maniera definitiva i problemi dei bianconeri in attacco. Questa sera, però, nessuno spazio per i sogni di mercato ed i piani per il futuro: conterà solo il campo e i tre pesantissimi punti in palio.