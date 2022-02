Calciomercato Inter, ‘UFFICIALE’ | Venticinque milioni per l’attacco

Per il calciomercato Inter è già ufficiale il colpo per l’attacco da 25 milioni di euro, arriva il riscatto definitivo

Joaquin Correa è definitivamente un giocatore dell’Inter. Nonostante il club ancora non abbia comunicato l’ufficialità del suo riscatto dalla Lazio, la condizione prevista la scorsa estate e presente nell’accordo firmato con Lotito si è verificata ieri sera al Maradona.

Contro il Napoli, nella 25a giornata di Serie A, è arrivato infatti il primo punto in campionato dei nerazzurri nel mese di febbraio ed è scattato l’obbligo di riscatto di Correa, ora ufficiale per 25 milioni di euro. Se contro il Milan, lo scorso 5 febbraio, si era verificata una sconfitta, ieri sera è bastato il pareggio per confermare il riscatto del talento argentino, attualmente fermo per infortunio. Marotta ha quindi consegnato al suo tecnico, a titolo definitivo, un giocatore molto apprezzato. L’accordo con la Lazio prevedeva un prestito da 5 milioni di euro più l’obbligo di riscatto da 25 milioni più 1 milione di bonus.

Calciomercato Inter, ufficiale il riscatto di Correa: slitta il rientro in campo

Il rientro di Correa, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe ancora slittato. L’obiettivo di Inzaghi sembra quello di riaverlo a disposizione per la partita del 4 marzo contro la Salernitana, valevole per la 28a giornata del torneo.

Questa prima stagione del nuovo acquisto nerazzurro è stata complicata da svariati problemi fisici. A fine settembre fu un problema all’anca a fermarlo per due partite consecutive, mentre un fastidio muscolare gli precluse di giocare la super sfida del 24 ottobre contro la Juventus. A dicembre saltò tre sfide per un infortunio alla coscia e, tornato a gennaio, dal 22 si è dovuto nuovamente fermare.

Nonostante i troppi problemi fisici, il classe 1994 quest’anno si è messo in mostra con 4 gol e 1 assist in 20 presenze totali tra Serie A e coppe. I nerazzurri sperano di averlo nel pieno della forma in vista del rush finale, quando si proverà il distacco definitivo dalle molteplici inseguitrici.