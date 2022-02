Atalanta-Juventus, bufera arbitrale: scintille in diretta tra Marino e Marelli

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha sostituito Gasperini nel post partita. Scontro verbale con la visione arbitrale di Luca Marelli

Termina con un caldissimo pari al fotofinish Atalanta-Juventus, sfida valida per la 25/a giornata. Diverse le situazioni arbitrali analizzate negli studi di ‘Dazn’ nel post gara da Luca Marelli: “Il fallo su Koopmeiners c’è sicuramente. Quello che conta è che anticipa nettamente Szczesny. Rosso o giallo? è stata concessa la norma del vantaggio. C’è un errore, manca il cartellino giallo per l’imprudenza. Hateboer è entrato sul pallone lontano da De Sciglio. Nella dinamica della partita il giallo è giusto”. Nulla di fatto anche su un eventuale fallo di mano in area di de Ligt.

Non è però dello stesso avviso il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino, che a ‘Dazn’ è andato all’attacco: “Fortunatamente Luca Marelli non arbitra più. Abbiamo una visione diversa. Quello è un fallo da rosso ed anche il fallo di mano di de Ligt è calcio di rigore. Commentiamo gli episodi per quello che sono. Dico che erano rosso e rigore, questa è la nostra visione chiara. Domani mattina rilegga il regolamento”.

LA GARA – “Questa è stata un’ottima partita per l’Atalanta. Ho rivisto lo spirito giusto, mancava un po di fortuna. Dobbiamo fare un grande elogio a chi ci ha permesso di lottare alla pari con la Juve.

BOGA – “Ci conoscono meglio le squadre che ci affrontano ed un giocatore come lui che ha lo spunto nel breve ci aiuta. Abbiamo fatto un importante investimento economico, ci crediamo tantissimo e pensiamo possa dare un grande contributo. Per Muriel ora è più difficile trovare spazi perchè ci conoscono”.

CHAMPIONS – “Il campionato è lunghissimo. Guardo anche dietro a Lazio, Roma, Fiorentina che possono agganciare il quarto posto. Potrebbe ancora riservare dei colpi di scena”.