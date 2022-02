La Juventus di Massimiliano Allegri si ferma a Bergamo. I bianconeri riescono però a trovare il pareggio in pieno recupero

La Juventus di Massimiliano Allegri non si arrende mai. I bianconeri, che sognavano di avvicinare la vetta della classifica, dopo l’uno a uno tra Napoli e Inter, hanno pareggiato contro l’Atalanta in pieno recupero: a rispondere a Malinovskyi ci ha pensato Danilo. Resta a secco Dusan Vlahovic. Lo scudetto invece è lontano.

Nel primo tempo la partita si accende più per gli episodi arbitrali che per il bel gioco. I tiri in porta, infatti, non ci sono: le emozioni arrivano così per le richieste di cartellino rosso, prima da parte dell’Atalanta, che vorrebbe l’espulsione di Szczesny, dopo il contatto con Koopmeiners, poi è la Juve a protestare per un brutto fallo a gamba alta di Hateboer su De Sciglio. Non mancano altri episodi arbitrali, che fanno arrabbiare entrambe le squadre.

Atalanta-Juventus, pari allo scadere

Nel secondo tempo, le due squadre si affrontano a viso aperto: tante occasione da gol, con i due portieri che diventano subito protagonisti. Il più bravo, al 75′, è però Malinovskyi, che con un grande tiro, su punizione, dopo un tocco del compagno, batte Szczesny che non pare incolpevole. E’ sempre l’Atalanta a sfiorare il gol nel finale, con il centrocampista ucraino inspirato che serve Hateboer, che colpisce la traversa da zero metri ma come detto la Juventus trova il gol del pareggio con Danilo, di testa, su occasione da corner.

Atalanta-Juventus 1-1: 75′ Malinovskyi, 92′ Danilo

CLASSIFICA Serie A: Milan 55, Inter* 54, Napoli 53, Juventus 46, Atalanta* 44, Lazio 42, Roma 40, Fiorentina** e Verona 36, Torino* 32, Empoli 31, Sassuolo 30, Bologna* 28, Udinese* 27, Spezia* 26, Sampdoria 23, Venezia* e Cagliari 21, Genoa 15, Salernitana* 12.

*Una partita in meno

**Due partite in meno