Diretta sul canale Twitch di Calciomercato.it per il post partita di Napoli-Inter, match scudetto in scena al Maradona

Nuovo appuntamento su CMIT TV per il post partita del match scudetto tra Napoli e Inter. Saremo in diretta come sempre sul nostro canale Twitch per commentare la partita del Maradona.

Conduce Marco Giordano, con la nostra redazione e ospiti.