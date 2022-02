Calciomercato, asse Napoli-Inter: ‘tradimento’ a centrocampo

Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri utenti si sono espressi in merito al big match tra Napoli e Inter, scaldando l’asse di mercato

Occhi puntati sullo stadio Diego Armando Maradona per la super sfida al vertice tra Napoli e Inter. In palio oggi pomeriggio punti fondamentali per la corsa scudetto, che vede coinvolto anche il Milan, che invece sarà di scena domani in casa contro la Sampdoria. All’andata la spuntarono gli uomini di Inzaghi in un pirotecnico 3-2 casalingo che diede grande consapevolezza a Lautaro e soci in vista di una rimonta in campionato che li ha portati a condurre la classifica di Serie A.

La tensione è alle stelle tra due squadre arrivate ad uno snodo cruciale delle rispettive stagioni. Al termine dell’annata sarà quindi tempo di rimettersi a lavorare in sede di calciomercato, e a tal proposito abbiamo coinvolto i nostri followers in merito ad eventuali affari sull’asse Napoli-Inter.

SONDAGGIO CM.IT Napoli-Inter, cambi di maglia sull’asse azzurro-nerazzurro

In merito alla cosa sono intervenuti i followers della pagina Twitter di Calciomercato.it, che hanno espresso la loro opinione relativa proprio a quale colpo, tra quattro a disposizione, vedrebbero meglio a maglie invertite. Non mancano i calciatori che farebbero gola ad i tifosi di entrambe le compagini, e nel nostro sondaggio ha trionfato col 39,3% delle preferenze un ipotetico trasferimento di Piotr Zielinski all’Inter. Il centrocampista polacco abbina qualità e quantità, abile con entrambi i piedi e capace di essere pericolosissimo anche in zona gol: tutte caratteristiche che farebbero chiaramente comodo anche ad Inzaghi.

Alle spalle di Zielinski c’è col 34,4% l’altro grande gioiello della mediana di Spalletti, Fabian Ruiz, che piacerebbe quindi in larga parte ai tifosi dell’Inter. A parti invertite col 16,4% c’è Ivan Perisic mentre chiude il quadro lontano Stefano Sensi.

Ecco il sondaggio sul nostro profilo Twitter: