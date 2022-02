Le dichiarazioni di José Mourinho alla vigilia della sfida tra il Sassuolo e la sua Roma valevole per la 25esima giornata di Serie A

La Roma è chiamata ad archiaviare il ko con l’Inter in Coppa Italia. Domani al ‘Mapei Stadium’ l’ostico match contro il Sassuolo valevole per la 25esima giornata di Serie A: un successo terrebbe vive le speranze Champions. Alle 15.30 ha parlato José Mourinho.

Parla MOURINHO – Ecco le sue parole raccolte da Calciomercato.it.

RAMMARICO INTER – “Potevamo fare tre gol e giocato una buona partita dal 12′ fino al due a zero. Per questo il sentimento è negativo, ma la gara di domani è un’altra storia. Se sono contento della stagione della Roma? Ovviamente non sono contento. Mi sarebbe piaciuto vincere nel primo tempo contro l’Inter, mi sarebbe piaciuto che Zaniolo segnasse quel gol”.

SFOGO – “Quello che si dice nello spogliatoio deve rimanere nello spogliatoio, è un principio che ho da sempre. Non parlo di quello che ho detto, però non posso nemmeno dire che nello spogliatoio non ho parlato. Quello anche è allenare. Però non dico cosa ho detto. La grande bugia è che qualcuno si sia offeso. Tweet Perticone? I miei giocatori mi hanno detto che è scarsissimo, ma io ho risposto che non importa. Ha ragione. I miei giocatori mi hanno detto che non devo cambiare, ‘Bravo mister, questo vogliamo noi’. Tu pensi che io non debba rimproverare Ibanez, Karsdorp, Mancini o Smalling? Io li devo allenare e loro sono contenti. La storia che è uscita di una rottura tra me e i giocatori è una bugia totale. Se ci sarà qualche esclusione? No, tutti i convocati escluso Zaniolo, lui escluso dall’arbitro”.

PELLEGRINI – “Sta bene, ma ha bisogno di ritrovare continuità. Abraham anche sta bene”.

PAROLE DZEKO – “Non mi interessa cos’ha detto Dzeko, un giocatore dell’Inter”.

MODULO – “Nessun modulo fisso, se domani ne useremo uno completamente diverso è perché per noi è il miglior modo per vincere la partita”.

BLACKOUT – “Si migliora lavorando, analizzando e dormendo qui. Stare qui 24 ore su 24. Ora fatemi domande sul Sassuolo altrimenti me ne vado“.

DIFFERENZA TECNICA COL SASSUOLO – “Dionisi ha detto così, ma non sono d’accordo. Loro hanno una qualità tecnica superiore. Sarà difficile giocare contro di loro: sono buoni giocatori e hanno un buon allenatore. Giocheremo con tre attaccanti”.

CONFERENCE LEAGUE – “quando arrivi alle gare da dentro o fuori, con questi blackout sei fuori. Si deve migliorare, a Sofia se fosse stata una gara ad eliminazione diretta, il risultato avrebbe pesato. Come squadra dobbiamo fare meglio. In Conference vai fuori se sbagli partita”.