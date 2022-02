PAGELLE e TABELLINO Napoli-Inter | Dzeko rapace, super Koulibaly

Il Napoli chiude in vantaggio con Insigne il primo tempo. Pareggio Inter con Dzeko: un tempo a testa e pari giusto

VOTI NAPOLI

Ospina 6.5 – Primo tempo di ordinaria amministrazione: anche perché le conclusioni di Dzeko sono leggibili. Non può nulla sul bosniaco in avvio di ripresa

Di Lorenzo 6 – Si occupa e bene di Perisic. Preciso, attento. Sfortunato in avvio di ripresa sul gol dell’Inter: un rimpallo che mette fuori gioco Koulibaly e regala a Dzeko il pallone dell’1-1

Koulibaly 7.5 – Rientra con interventi (in particolare in scivolata) che connotano il suo essere Comandante. Non può nulla sul gol di Dzeko, salva un gol su Dumfries. Monumentale nella ripresa

Rrahmani 6.5 – Segue Lautaro, gli mette la museruola nel primo tempo. Qualche difficoltà in più su Dzeko sulle palle alte

Mario Rui 5.5 – Partecipa con continuità alla manovra, trova un asse con Insigne e Zielinski. Cerca di fermare Dumfries come può: ma, nella ripresa qualche errore di troppo e tanta stanchezza

Lobotka 7 – Elegante, efficace, sempre col giusto tempismo. Cresce ancora, in questa gara con la capacità di portare palla. Non sbaglia nulla in uscita, anche nella sofferenza della ripresa riesce a gestire bene

Fabian Ruiz 6 – Passaggi lunghi, entra in tutte le azioni, trova lo spazio per supportare Lobotka in fase di impostazione. Soffre nei duelli e nell’incapacità del Napoli di tenere palla nella ripresa, ma non molla (74′ Anguissa 6 – Entra e fa bene il suo dovere)

Politano 6 – Buon supporto a Di Lorenzo, qualche cross interessante con una gamba frizzante. Fino all’infortunio (26′ Elmas 4.5 – Spesso strigliato da Spalletti, non trova subito la posizione in campo. Nel secondo tempo peggiora il suo rendimento, il tecnico si sgola per cercare di fargli avere una maggiore diligenza)

Zielinski 6 – Dal centro verso sinistra, da sinistra verso il centro: e poi in copertura su Brozovic. Costruisce l’azione che porta al rigore, poi meno brillante (84′ Juan Jesus sv)

Insigne 6.5 – La sua nuova vita da trequartista centrale in fase di possesso gli si addice tanto: si diverte a convergere verso il centro e creare. Perfetto dal dischetto. Riesce sempre a trovare la ripartenza per il Napoli (84′ Ounas sv)

Osimhen 6.5 – De Vrij lo avrà nei suoi peggiori incubi. Impossibile leggere quei movimenti sinusoidi. Rapace a cercare il pallone che porta al rigore. Sfiora in gol in due circostanze nella ripresa (84′ Mertens sv)

All. Spalletti 7 – Primo tempo costruito e studiato benissimo, limitando i rifornimenti alle punte nerazzurre e trovando sbocchi alla manovra. Subisce il pareggio, ma il suo Napoli sa soffrire

VOTI INTER

Handanovic 7 – Per un pelo non para il rigore di Insigne, poi è provvidenziale sul tiro di Osimhen dopo il pasticcio di Barella e in uscita su Elmas. Oggi un muro.

Skriniar 6 – Impreciso e un po’ disorientato nel primo tempo, nella ripresa ha vita facile su Insigne e soci

De Vrij 5 – Sembra letteralmente impaurito dalla dirompenza di Osimhen. Procura il rigore dell’uno a zero dando, in generale, un senso di apprensione e insicurezza. Mezzo riscatto nella seconda frazione

Dimarco 7 – Titolare dopo due mesi e mezzo, nell’uno contro appare facilmente superabile, ma quando c’è caricarsi la costruzione della manovra fa molto bene mostrando grande personalità. (Dall’89’ D’Ambrosio s.v.)

Dumfries 7 – E’ quello che ha più coraggio, Mario Rui fatica a reggelo. Quando parte è sempre pericoloso. Barella 5,5 – Via a testa bassa, ma nel fare troppo arriva a combinare poco. E rischia di combinarla grossa a inizio ripresa. Esce in anticipo per crampi

Brozovic 5,5 – Gioca con intelligenza nonostante le difficoltà, poi perde un po’ di lucidità beccando un giallo che gli costerà la squalifica e regalando un pallone che poteva costare tantissimo. Deve fare una statua ad Handanovic

Calhanoglu 5 – Poco ispirato, fatica a trovare una sua dimensione nel match. (Dall’84’ Vidal s.v.)

Perisic 6,5 – Cresce nella ripresa non facendo cose straordinarie, ma dando un contributo enorme in fase difensiva

Dzeko 7 – Nel primo tempo sbaglia anche le cose più semplici, poi è implacabile a inizio secondo tempo siglando la rete dell’uno a uno. Secondo tempo di grande qualità, da Dzeko

Lautaro 6,5 – Anche lui come Dzeko: primo tempo molto deludente, poi secondo di ottimo livello. C’è anche il suo zampino nel pareggio. (Dall’84’ Sanchez s.v.)

All. S.Inzaghi (Farris in panchina) 6,5 – La squadra sembra aver smarrito brillantezza e alcune certezze, non il carattere e la voglia di vincere. Alla fine il pareggio sta anche un po’ stretto vista la prova del secondo tempo. Ora testa al Liverpool, intanto domani il Milan può prendersi la vetta

VOTO ARBITRO

Doveri 6 – Si affida al Var per scovare il pestone di De Vrij ad Osimhen. Sempre vicino all’azione. Gara intensa ma corretta

TABELLINO

RETI: 7′ rig. Insigne, 47′ Dzeko

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz (74′ Anguissa); Politano (26′ Elmas), Zielinski (84′ Juan Jesus), Insigne (84′ Ounas); Osimhen (84′ Mertens). All. Spalletti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (90′ D’Ambrosio); Dumfries, Barella (83′ Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro (83′ Sanchez), Dzeko. All. Inzaghi (Farris in panchina)

ARBITRO: Doveri di Roma 1

AMMONITI: Insigne (N), Brozovic (I)

ESPULSI: