Prima del fischio d’inizio di Napoli-Inter le parole di Spalletti e Farris

Luciano Spalletti e Massimiliano Farris sono intervenuti ai microfoni di ‘Dazn’ pochissimi minuti prima del fischio d’inizio di Napoli-Inter, match scudetto di questa sesta giornata di Serie A.

Prende la parola Spalletti: “Ho le stesse sensazioni che ho provato in tutta la settimana dopo aver vinto col Venezia. In questa partita ci trovo tutto, il mio passato, il presente e il futuro che dipende da come si affronta il presente. È una partita importante, per arrivarci abbiamo speso molto tempo e l’importanza è data dal tempo che occupi per arrivare a un determinato momento”. Sulle scelte a centrocampo con Anguissa in panchina: “Nel mezzo abbiamo questo equilibrio, lo abbiamo evidenziato nelle ultime partite, mi è rimasto difficile metterci mano in due giorni. Ma Anguissa è un giocatore che ci completa, ci dà quelle qualità e caratteristiche che difficilmente abbiamo negli altri. Ci puntiamo molto”.

Sul ritorno di Koulibaly: “Lui porta tanta roba. Quando è entrato nello spogliatoio, ero in cucina con lo chef che mi diceva ‘È davvero lui, non è un miraggio‘. Ha questa forza, di saggezza, personalità visiva, oltre che si è guadagnato il rispetto di tutti per come gioca a calcio”. Ancora a ‘Dazn’ le parole invece di Massimiliano Farris, vice di Inzaghi all’Inter e stasera in panchina: “Partita importante ma non decisiva visto che mancano tanti punti, ma può essere sicuramente importante. La scelta di Dimarco? Per un naturale avvicendamento, D’Ambrosio aveva fatto bene in Coppa Italia, abbiamo tanti giocatori, ne abbiamo scelti 11 e ne abbiamo altri in panchina. Così portiamo avanti il nostro concetto di squadra. All’andata su Osimhen ha fatto una gande partita Ranocchia, Osimhen è un attaccante importante. Ci saranno situazioni di uno contro uno e di raddoppio”.