Napoli-Inter, i social nerazzurri non ci stanno: “Inguardabile. Bremer subito!”

Nello scontro diretto per lo scudetto il Napoli nettamente meglio nel primo tempo e i social si sono scagliati contro l’Inter e in particolare con un giocatore

Primo tempo decisamente intenso tra Napoli e Inter, con una squadra che però si è fatta nettamente preferire, ovvero la squadra di Spalletti. Che non a caso è in vantaggio per 1-0 alla fine del primo tempo grazie al rigore trasformato da Lorenzo Insigne.

Deludono però molto i nerazzurri, decisamente sottotono per qualità e ritmo, con tanti errori tecnici oltre ovviamente alla brutta giocata di de Vrij che è costata il rigore trasformato dal capitano del Napoli. I social non risparmiano l’olandese né Handanovic, ancora non sicuro anche nella costruzione dal basso. “Noi ridiamo e scherziamo ma per colpa di due giocatori (Handanovic e De Vrij) l’Inter sta buttando una stagione iniziata benissimo”, “L’Inter è tipo quella allenata da Bianchi. Posizioni dei nostri difensori, sul palo del Napoli, semplicemente imbarazzanti”, “Quando vedo Handanovic che si rialza tenendosi la schiena mi chiedo perché sia ancora in attività” sono solo alcuni dei commenti.

Napoli-Inter, tifosi nerazzurri contro de Vrij: “Va ceduto subito, basta errori”

In questo primo tempo di Napoli-Inter sotto la lente d’ingradimento è finito soprattutto Stefan de Vrij, reo di un’ingenuità importante nel fallo da rigore su Osimhen: “Direi che è ora di fare firmare Bremer prima di subito”, “Solito inguardabile de Vrij di questa stagione, siamo ai livelli del ‘miglior’ Ranocchia”, “Meno male che Raiola ha promesso all’Inter di averlo già venduto in estate per 25 milioni“. C’è chi poi fa la conta delle topiche del difensore olandese: “Errore con la Lazio, errore col Venezia, errore con l’Empoli in coppa Italia, errore nel derby, errore oggi. Tanti errori non sono un caso. De Vrij non è più quello di prima, si è perso e per me va ceduto”. Ma tutta la squadra non ha per niente convinto i tifosi: “Io preparo il pallottoliere, siamo in bambola e il Napoli ci crede più di noi”, “Questi oggi non sono proprio entrati in campo”.

