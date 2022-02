Inzaghi-Inter, scelta a sorpresa: “È meglio di Conte”

L’Inter si appresta ad affrontare una sfida fondamentale, quella contro il Napoli. Intanto arrivano nuovi elogi per Simone Inzaghi e Conte non gioisce

Per l’Inter, questi giorni hanno il sapore di quelli che decidono una stagione. E, dopo un derby perso tutto d’un fiato e con un uno-due che avrebbe steso chiunque, ora i nerazzurri sono chiamati a rialzarsi in un match tutt’altro che semplice.

Oggi, infatti, andrà in scena il big match contro il Napoli. Un’opportunità di riscatto, quindi, ma anche semplicemente una partita essenziale per la classifica e che l’Inter non può assolutamente permettersi di sbagliare. In ogni caso, le critiche sono ancora poche, pochissime per l’operato di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. La Beneamata sta esprimendo un calcio propositivo e di qualità, portando gli esterni fino a fondo campo e creando una gran mole di gioco. Un calcio che piace, anche ai grandi ex, come dimostrano le parole odierne di Alessandro Altobelli.

Inter, Altobelli promuove Inzaghi

La bandiera nerazzurra non ha più dubbi ed esprime la sua approvazione per il nuovo tecnico dell’Inter, ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: “Inzaghi è arrivato e ha perso Hakimi, Lukaku ed Eriksen, ma ha comunque costruito una bella squadra. Gioca anche meglio dell’Inter di Conte, però lo scudetto non lo ha ancora vinto, mentre Antonio sì. Gli auguro di farcela”.