Inter, retroscena Dzeko: la richiesta a Mourinho prima dell’addio

Edin Dzeko racconta i retroscena del suo trasferimento all’Inter e si proietta alla sfida Champions contro il Liverpool

Dal trasferimento all’Inter alla sfida Champions contro il Liverpool. Edin Dzeko in un’intervista al ‘Daily Mail’ racconta come è andata il passaggio all’Inter.

“La scorsa estate per la prima volta ho detto: ‘Non andrò via’. C’ero andato vicino un anno fa con la Juventus, due anni fa era quasi fatto con l’Inter. Quest’estate, dopo l’arrivo di Mourinho, non pensavo di lasciare Roma. Ho parlato con il tecnico e gli ho detto: ‘Darò tutto per te e il club, ma è il mio ultimo anno di contrario, se arrivasse qualcosa potremmo valutarlo?’. Poi la Roma ha preso Abraham e l’Inter si è fatta avanti”.

In nerazzurro è arrivato nell’estate degli addii di Conte, Hakimi e Lukaku: “Non ho avuto alcun timore. Conosco le mie qualità e ci sono grandi giocatori qui. Stiamo andando bene. Speriamo di continuare”. Per farlo, almeno in Champions, c’è da superare un ostacolo grosso come il Liverpool: “E’ favorito – dice Dzeko – ma prima di un match non si può mai dire che una squadra non può battere un’altra squadra al 100%”.