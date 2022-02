Diretta Napoli-Inter | Formazioni ufficiali e cronaca live

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Napoli-Inter, scontro diretto per lo scudetto e match clou della venticinquesima di Serie A

Impegnata in un vero e proprio tour de force, l’Inter farà visita al Napoli nella sesta giornata di ritorno di Serie A. Reduci dal successo in Coppa Italia contro la Roma, i nerazzurri non possono permettersi di perdere un altro scontro Scudetto dopo la beffa nel Derby contro il Milan.

Senza lo squalificato (e infortunato) Bastoni, Simone Inzaghi ha chiesto ai suoi giocatori di non pensare alla sfida di mercoledì sera contro il Liverpool, consapevole che un ulteriore passo falso potrebbe comportare il sorpasso immediato degli avversari odierni, ma anche quello dei cugini rossoneri in caso di successo domani contro la Sampdoria. Troppo importante la posta in palio per lasciarsi attrarre dall’affascinante richiamo della Champions League. Con l’organico quasi al completo, Luciano Spalletti spera nello sgambetto alla grande ex per continuare a sognare il tricolore. Reduci da quattro vittorie consecutive con appena una rete subita, i padroni di casa potranno contare sul pubblico delle grandi occasioni e sperano di vendicare la sconfitta subita all’andata.

Tra campionato e Coppa Italia, l’ultimo successo partenopeo tra le mura amiche risale al maggio del 2019 (4-1), mentre le ultime due sfide si sono concluse in pareggio (1-1). Quello di oggi sarà l’undicesimo confronto tra i due allenatori, con un bilancio che ad oggi recita 5 vittorie per Inzaghi, 4 vittorie per Spalletti ed un solo pareggio. Calciomercato.it seguirà la sfida dello ‘Stadio Maradona’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Napoli-Inter

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 53, Milan 52, Napoli 52, Juventus 45, Atalanta* 43, Lazio 42, Roma 39, Fiorentina* 36, Verona 33, Torino* 32, Empoli 29, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese* 27, Spezia 26, Sampdoria 23, Cagliari 20, Venezia* 18, Genoa 14, Salernitana* 11.

* una partita in meno

**una partita in più