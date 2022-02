VIDEO CM.IT | Theo Hernandez-Milan fino al 2026, tutto sul rinnovo

Theo Hernandez e il Milan ancora insieme fino al 2026: tutto sul rinnovo ufficiale del terzino rossonero

Il giorno tanto atteso dai tifosi rossoneri è finalmente arrivato. Theo Hernandez, nel pomeriggio, di ieri ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2026.



Nessuna sorpresa, la firma del terzino francese era stata annunciata tempo fa: si aspettava solo il comunicato da parte del club. Era stato lo stesso calciatore ad ammettere che tutto era fatto e la conferma era arrivata direttamente da Paolo Maldini, in alcune sue interviste. Le offerte non sono certo mancate. Ci ha provato con forza il PSG ma anche il Chelsea, che ha sondato il terreno anche a gennaio. Per il Milan è stato sempre incedibile e per Theo il club rossonero è stato sempre al primo posto. Lo ha dimostrato con le parole, non smettendo mai di sottolineare il suo amore per i rossoneri. Lo fa ogni giorno sui social e lo ha fatto soprattutto ieri, recandosi a Casa Milan per firmare il contratto, che lo porta a guadagnare più del triplo, passando da 1,4/1,5 milioni di euro netti a stagione a 4/4,5 milioni con i bonus. L’altro Ieri era toccato al suo agente, Manuel Garcia Quilón, varcare i cancelli di Casa Milan per sistemare gli ultimi dettagli.