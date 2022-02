Roma, Abraham a parte ma ci prova per il Sassuolo: Mourinho spera

Roma, Mourinho spera nel recupero di Abraham: l’attaccante inglese ha lavorato a parte, ma proverà ad essere a disposizione per il Sassuolo

La Roma prova a mettersi alle spalle l’ennesima delusione, stavolta in Coppa Italia. Domenica col Sassuolo è un’altra partita da non sbagliare sicuramente nella corsa per l’Europa League, con la Champions sempre più lontana (-6 sempre in attesa del recupero dell’Atalanta) ma comunque potenzialmente ancora alla portata. Con i neroverdi Mourinho dovrà però affrontare qualche assenza pesante. In primis Zaniolo, squalificato per una giornata dopo il rosso col Genoa, ma anche Ibanez che starà fuori per infortunio quasi un mese e mezzo.

A Trigoria però sono in ansia soprattutto per le condizioni di Tammy Abraham, che è uscito acciaccato dalla gara con l’Inter. Per lui nessun infortunio vero e proprio alla coscia, ma anche oggi l’inglese si è allenato a parte e quindi l’ottimismo iniziale si è un po’ affievolito. Sarà decisiva la rifinitura di domani, con Mourinho che potrebbe dare qualche informazione in più nella conferenza delle 15.30. Se domani Abraham risponderà presente sarà in campo dal 1’ col Sassuolo, senza attacco titolare visto che Scamacca e Raspadori sono squalificati. In caso contrario si scalda Afena-Gyan, avanti nelle gerarchie rispetto a Shomurodov. Ma comunque Mourinho dovrebbe inventarsi l’attacco, così come non è da escludere il ritorno alla difesa a quattro. La buona notizia sarà il rientro di Pellegrini a pieno regime, che finalmente va verso l’impiego da titolare dopo il forfait col Genoa e i 25 minuti scarsi a San Siro. Ma intanto l’interrogativo è Abraham, ma resta una buona dose di ottimismo.