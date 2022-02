Napoli-Inter, la scelta di Spalletti su Koulibaly | “Mi sembra irrispettoso”

Luciano Spalletti si è presentato questo pomeriggio in conferenza stampa per la consueta vigilia di Napoli-Inter

Tutto pronto per la seconda sfida scudetto a distanza di una settimana dalla sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan. Domani alle 18:00 al Diego Armando Maradona andrà di scena lo scontro diretto tra i nerazzurri e il Napoli, distanziati da un solo punto di differenza in classifica in favore della squadra di Inzaghi.

A causa della squalifica rimediata proprio nel derby, il tecnico piacentino non potrà aiutare i suoi ragazzi dalla panchina in una trasferta che si preannuncia complicatissima. Chi invece la partita la seguirà da bordocampo è l’ex Luciano Spalletti, rinvigorito nelle ultime ore dal rientro prezioso di Koulibaly. Sul centrale reduce dalla vittoria in Coppa d’Africa con il Senegal, però, il tecnico toscano non si è affatto sbilanciato circa un suo possibile impiego: “Koulibaly titolare? Mi sembra irrispettoso, per chi dovesse fargli posto per farlo giocare da subito, parlare di questo. È chiaro che lui è un giocatore straordinario, con un grande spessore come uomo. Per noi lui è importante ma bisogna tener presente quello che hanno fatto gli altri in questo periodo. Qualsiasi cosa decidessi è giusta ma si aspetta domani per la formazione”.

Napoli-Inter, Luciano Spalletti alla prova dell’ex

Una sfida dal sapore speciale soprattutto per Luciano Spalletti, uno dei grandi ex che a Milano ha fatto particolarmente bene nel biennio trascorso in panchina: “Rivincita? Io non ho nessuna rivincita personale da prendere. Vado avanti con la mia professionalità. Questa è una partita importante che ci può ripagare delle tante fatiche fatte. Ci teniamo moltissimo, come è corretto che sia. Per me non sarà una rivalsa: lì ho lasciato calciatori che stimo moltissimo”.

Parlando delle chiavi tattiche della gara, poi, l’allenatore del Napoli ha chiesto ai suoi personalità, una prerogativa che diventa indispensabile in partite del genere: “L’Inter ha delle caratteristiche che noi non abbiamo, dovremo cercare di limitarli, ma non snaturare il nostro gioco. Si possono perdere le partite, ma dobbiamo sempre rispettare i nostri tifosi. All’andata abbiamo perso qualche pallone di troppo, non dovremo metterla sulla fisicità ma puntare sul palleggio e nascerebbe un qualcosa di interessante”.

Antonio Siragusano