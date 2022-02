Juventus, ‘grana’ Vlahovic | Ancora problemi con la quarantena

Mentre sul campo l’avventura con la Juventus è iniziata benissimo, fuori Vlahovic ha qualche ‘grana’ in più: nuovi problemi sulla quarantena

Si sta prendendo la Juventus a suon di reti e prestazioni importanti: nelle prime due partite in bianconero, Dusan Vlahovic è stato subito decisivo per la vittoria.

Dopo il gol che ha sbloccato il match contro il Verona in campionato, anche in Coppa Italia l’attaccante serbo ci ha messo lo zampino con un’azione feroce all’88esimo minuto portando ‘Madama’ in semifinale, dove ritroverà la Fiorentina. DV7 sta conquistando tifosi, compagni e allenatore: ora la Juventus sembra una squadra differente, più solida e pericolosa, che non teme nessun tipo di avversario. Insomma, in campo Vlahovic sta dimostrando di poter essere il trascinatore di questa squadra. Fuori dal terreno di gioco, invece, il serbo classe 2000 ha ancora problemi con la quarantena legata al Covid.

Juventus, Vlahovic denunciato | Avrebbe violato la quarantena

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, mercoledì sarebbe stata depositata una segnalazione da parte dell’Asl Toscana Centro negli uffici della Procura di Firenze nei confronti di Dusan Vlahovic. Il nuovo attaccante della Juventus sarebbe accusato di aver violato la quarantena, allontanandosi dal proprio domicilio per andare a Torino e svolgere le visite mediche per il suo nuovo club lo scorso 28 gennaio. A ‘DV7’ è imputato di essere partito verso il capoluogo piemontese prima di essersi negativizzato dal Covid-19.

Un’accusa piuttosto pesante, considerando il fatto che la violazione sarebbe punita con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5.000 euro. Fronte Juventus, in ogni caso, non filtra nessuna preoccupazione perché Vlahovic avrebbe ricevuto il via libera per il viaggio e per le visite mediche da parte dell’Asl di Torino dopo un tampone negativo. L’assessore regionale alla salute della Toscana Simone Bezzini, però, ribadisce: “Non risulterebbe pervenuta istanza di trasferimento di luogo isolamento, come previsto dal Ministero della Salute. Così l’Asl Toscana centro ha dovuto informare l’autorità giudiziaria”. Nelle prossime settimane si avranno maggiori elementi per mettere la parola fine su questa vicenda, in un senso o nell’altro.