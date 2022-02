Juve-Sassuolo, Dionisi bacchetta Traore: “Berardi ha reagito diversamente”

Juve-Sassuolo, al termine della gara il tecnico neroverde Dionisi torna sull’episodio della sostituzione di Traore

Sassuolo beffato all’Allianz Stadium nel finale del match di Coppa Italia contro la Juventus. Non è bastata agli emiliani la prodezza di Traore e la super prestazione di Pegolo tra i pali.

L’analisi in conferenza stampa del tecnico Alessio Dionisi: “Non era scontato fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo. Poi la Juventus ha alzato il baricentro e spinto di più. Qualche cambio ci ha penalizzato ed è venuta fuori anche un po’ di stanchezza. E’ stata una partita sulla falsariga della gara di campionato: stavolta è stata però la Juventus a vincere grazie ad una ripartenza”.

CAMPIONI JUVE – “Il pubblico ha fatto la differenza rispetto alla gara di campionato, quello sicuramente. Poi la Juventus ha grandi campioni: nella ripresa ha messo in campo Morata oltre a Vlahovic e Dybala, hanno un gran potenziale offensivo. Vlahovic? Non devo essere io a parlare del valore di Vlahovic, tutti lo conosciamo. Ma preferisco parlare dei miei calciatori”.

TRAORE CROCE E DELIZIA – “Arrabbiato dopo il cambio? Traore ha fatto un’ottima prestazione, non l’ho tolto per come stava giocando. L’ho sostituto perché tra due giorni praticamente abbiamo un’altra partita e dobbiamo dosare le energie. Deve mettere più maturità nei suoi comportamenti: ha qualità ma se non crescerà non avrà sfruttato tutto il potenziale a sua disposizione. Berardi, ad esempio, non ha avuto lo stesso atteggiamento”.