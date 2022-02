Juve-Sassuolo, Allegri svela: “Dybala? Così fa la differenza”

Al termine di Juve-Sassuolo, Allegri in conferenza stampa parla della prestazione dei suoi e soprattutto di Dybala

Massimiliano Allegri ringrazia Vlahovic e Dybala dopo la vittoria col brivido contro il Sassuolo che vale l’accesso alle semifinali di Coppa Italia alla Juventus.

L’allenatore bianconero è intervenuto in conferenza stampa al termine del match, rispondendo subito alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it: “Se ho temuto la beffa come in campionato? I cambi ci hanno dato una grossa mano. Locatelli, Rabiot e Morata sono entrati bene in partita. Abbiamo tenuto il ritmo alto nel secondo tempo ed è un segnale importante di come sta adesso la squadra e della crescita che stiamo avendo. Veniamo da un momento buono e a parte il gol di oggi abbiamo ritrovato una certa solidità difensiva. Non ho mai visto squadre camminare in campo e vincere…”.

ARTHUR – Allegri prosegue rispondendo sempre alla domanda di Calciomercato.it sulla prova di Arthur: “La sua è stata una buona prestazione, come tutti nel complesso. Siamo stati bravi nei primi 5 minuti e nel secondo tempo. Dopo il primo gol siamo usciti dalla partita: serve uno spirito diverso che abbiamo poi ritrovato nella ripresa”.

DYBALA E VLAHOVIC – “Paulo ha fatto una bella prestazione, ha fatto gol ma non solo. Si è sacrificato e ha dato una mano alla squadra. Non dimentichiamo che arriva da un periodo di inattività ed era rientrato col Milan. Più gioca e più migliora la condizione e può fare la differenza. Vlahovic? Ha fatto una grande azione nel finale, è stato molto caparbio”.