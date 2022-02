Prezzo quasi dimezzato, alla Juventus per 42 milioni di euro

La Juventus incassa la riduzione di prezzo per il centrocampista che piace ad Allegri: occhio alla concorrenza inglese

Due acquisti e la squadra ha completamente cambiato faccia. La Juventus con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria è pronta ad una seconda parte di stagione all’insegna della rimonta.

Quella Champions è ormai partita con i bianconeri che domenica avranno la possibilità di rinsaldare il loro quarto posto nella scontro diretto contro l’Atalanta (che ha una gara da recuperare). La squadra di Allegri viaggia sulle ali dell’entusiasmo grazie agli arrivi dei due nuovi acquisti ed ora nessun obiettivo è precluso anche se dalle parti della Continassa tutti provano a mantenere il basso profilo.

Non lo ha fatto la società a gennaio, consentendo – come dichiarato da Nedved – di anticipare due acquisti programmati per la prossima estate, quando altri colpi sono comunque in cantiere. Qualcosa, probabilmente anche di importante, sarà fatto a centrocampo: serve un profilo in grado di sistemarsi davanti alla difesa, lasciando il ruolo di mezzala a Locatelli e Zakaria. Proprio a questo proposito i bianconeri incassano una importante novità sul prezzo di uno dei calciatori che piace ad Allegri.

Calciomercato Juventus, sconto per Tielemans: i dettagli

Il tecnico toscano chiede un uomo in grado di far girare il gioco, un identikit che si sposa con Youri Tielemans. Il centrocampista belga, classe 1999, attualmente in forza al Leicester, è da tempo nel mirino della Juventus che fin qui ha dovuto resistere dall’andare all’assalto a causa della valutazione fatta dal club inglese: quasi 72 milioni di euro per il 24enne.

Una cifra che ora, secondo quanto riferito da ‘Nieuwsblad’, il club inglese è pronto ad abbassare, quasi dimezzandola. Si passerebbe a circa 42 milioni di euro per acquistare il centrocampista belga. Uno ‘sconto’ che ingolosisce i bianconeri ma che trovi pronti ad approfittarne anche club inglesi. Arsenal e Manchester United sono anche loro sulle tracce dell’ex Monaco e studiano la strategia per ad andare all’assalto a fine stagione. La caccia può dirsi già partita, la Juventus è in gioco: Tielemans può arrivare con lo sconto…