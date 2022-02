Fuori dal progetto e possibile erede di Dybala | La Juventus sfida il Psg

La Juventus non si accontenta di Vlahovic ma stavolta guarda all’estero per rinforzare un attacco dove restano in bilico Dybala e Alvaro Morata

Vlahovic con Dybala e Morata a supporto, il tridente fa ‘sognare’ i tifosi della Juventus ma non ci sono certezze sul fatto che possa rappresentare il futuro della squadra di Allegri.

Intervistato prima della gara col Sassuolo, Pavel Nedved non ha dato garanzie proprio in questo senso: “Se sarà anche il terzetto del prossimo anno? Vediamo. Ci sono delle scadenze di contratto, non soltanto di uno ma di tanti giocatori”.

Una delle scadenze più importanti è quella che riguarda Paulo Dybala. Il dietrofront di Arrivabene e soci è ormai un elemento acclarato, la trattativa riprenderà a breve ma su basi diverse. O meglio, inferiori rispetto a quelle che in autunno (circa 8 milioni più bonus per arrivare a circa quota 10 milioni) avevano portato a un accordo di massima.

Da capire quale sarà la risposta dell’argentino, che in giro per l’Europa ma anche in Italia – vedi l’Inter del suo estimatore Marotta – corteggiatori ne ha di certo. Del resto uno come Dybala a costo zero non può che far gola a tanti…

Segnale dell’incertezza sulla permanenza di Dybala, ma anche in merito al riscatto (fissato a 35 milioni) di Morata è l’interesse della Juve per altri attaccanti. Italiani, come Raspadori affrontato ieri, così come stranieri. In Spagna, proprio stamane, rilanciano la candidatura di Memphis Depay, olandese di 27 anni in forza al Barcellona.

Calciomercato Juventus, ‘occasione’ Depay

Out da dicembre per guai muscolari, Depay non rientra nei piani futuri, nel progetto targato Xavi. Il Barça ha provato a disfarsene già a gennaio, offrendolo proprio alla Juve in cambio di Alvaro Morata. In estate i blaugrana potrebbero accettare di privarsene a condizioni economiche estremamente vantaggiose (per la Juve), considerato che è stato preso a costo zero.

Depay è una ‘occasione’ che i bianconeri, secondo ‘Fichajes.net’, stanno prendendo in seria considerazione. L’ex United e Lione sarebbe nel mirino pure di Arsenal e PSG, due club che – come quello presieduto da Andrea Agnelli – avranno l’esigenza di innesti nel reparto avanzato.