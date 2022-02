Calciomercato, rinnovi per le big: ecco la firma più pesante

Diversi rinnovi dei big ancora in bilico in Serie A: ecco la firma più pesante

Archiviato il calciomercato invernale, le big di Serie A sono ora concentrate sui rinnovi dei rispettivi big in scadenza di contratto nel prossimo giugno.

È il caso di Kessie al Milan, Dybala con la Juventus e Marcelo Brozovic. L’ivoriano è al momento il più lontano dal prolungamento con i rossoneri, mentre la dirigenza bianconera e l’argentino si aggiorneranno nelle prossime settimane. Filtra invece grande ottimismo in casa Inter per il rinnovo del croato. Ma non solo giugno 2022. Un altro big vicino alla scadenza è Kalidou Koulibaly, il cui contratto con il Napoli terminerà nel 2023, tra meno di una stagione e mezza. Le dirigenza sono al lavoro e vogliono evitare di perdere i propri leader a parametro zero: ecco la firma più pesante secondo gli utenti di Calciomercato.it.

Rinnovi in Serie A: l’esito del sondaggio CM.IT

📊MOMENTO SONDAGGIO Dopo il #mercato di gennaio, le big italiane sono impegnate a blindare i propri gioielli: quale sarebbe il rinnovo più pesante in #SerieA? 📲RT, VOTA e COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 11, 2022

Abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe il rinnovo più pesante tra i big sopra citati. Il più votato è Paulo Dybala, con il 47,1% delle preferenze. Segue Koulibaly al 23,5% e chiudono Brozovic e Kessie, rispettivamente con il 17,6 e l’11,8%. Dopo Insigne, soprattutto con il centrocampista ivoriano, il rischio è quello di perdere un altro grande protagonista del campionato di Serie A. Staremo a vedere.