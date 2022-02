Calciomercato Juventus, decisione presa | De Jong non si muove

La Juventus non trascura il mercato sebbene l’ottimo momento che sta vivendo in termini di risultati

Due partite giocate da Dusan Vlahovic e due vittorie della Juventus contro Verona in campionato e Sassuolo in Coppa Italia. Il centravanti serbo ha subito inciso sull’elettricità ritrovata dalla formazione bianconera, con un gol all’esordio e il merito di aver provocato l’autorete di Tressoldi al termine di un’azione personale che è valsa il passaggio alle semifinali di coppa.

Non solo Vlahovic ma anche Zakaria ha dal primo istante mostrato un grande impatto sulla squadra. Un centrocampista fisico e dotato di grande corsa, di quelli che Massimiliano Allegri ha sempre dimostrato di apprezzare nel corso della sua carriera di allenatore. Ma proprio a centrocampo sono previsti altri movimenti per la prossima estate, prima in uscita e solamente poi in entrata.

Dopo le cessioni di Bentancur e Ramsey, i bianconeri proveranno anche ad ascoltare offerte per Arthur, il brasiliano che a gennaio era stato richiesto dall’Arsenal in Premier League. L’ex Barcellona, tornato titolare nelle ultime apparizioni, non è quasi mai riuscito a convincere l’ambiente juventino, che proprio in Catalogna aveva individuato un suo possibile sostituto.

Juventus, De Jong si toglie dal mercato e giura fedeltà al Barcellona

Si tratta di Frenkie De Jong, centrocampista dal profilo internazionale che la Juventus aveva avvicinato nelle scorse settimane dopo le indiscrezioni su un presunto addio. L’olandese, elemento imprescindibile nella mediana di Ronald Koeman che aveva contribuito a rilanciarlo in maglia blaugrana, ha sofferto il cambio di allenatore con l’arrivo di Xavi in panchina e per questo motivo è stato immediatamente accostato anche ad altri club come Bayern Monaco e Liverpool.

Dopo un complicato periodo di ambientamento, però, nelle ultime partite ha ricominciato a prendere fiducia grazie anche ai risultati positivi della squadra. Ritrovato il sorriso, secondo quanto scritto in Catalogna da ‘Sport’, l’ex Ajax non vorrebbe più lasciare il club per il quale aveva sempre sognato di poter giocare. Dalla sua parte, oltre alle grandi motivazioni personali, rema anche un contratto molto lungo con scadenza nel giugno 2026 ed una clausola rescissoria da 400 milioni di euro.

Antonio Siragusano