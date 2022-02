Diego Costa-Atalanta, l’esperto in diretta radio: “Si cerca la soluzione”

Arrivano le ultime di calciomercato sul possibile approdo di Diego Costa all’Atalanta, l’esperto Jacobelli ne parla in diretta radio

Delusa per gli ultimi risultati tra Serie A e Coppa Italia, L’Atalanta cercherà immediato riscatto domenica sera contro la Juventus. Intanto, dopo il grave infortunio di Zapata, sul mercato si cerca un nuovo attaccante. Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile accordo con lo svincolato Diego Costa.

Del momento dei nerazzurri ne ha parlato stamane il giornalista Xavier Jacobelli: “Non ho una visione così pessimistica dell’Atalanta, ieri sera ha incassato il primo rigore di Piatek e ha risposto con uno splendido gol di Zappacosta. Poi è passata in vantaggio con un altro splendido gol di Boga, che sta bruciando i tempi del suo inserimento nella formazione di Gasperini – spiega a ‘Radio Radio’ – Senza quel gol viziato da fuorigioco probabilmente le cose sarebbero andate in modo diverso. Sulla carta la Juventus parte favorita nello spareggio Champions, anche se i bergamaschi devono recuperare la partita con il Toro. Secondo me l’Atalanta reagirà molto bene domenica sera. Si sente vittima di una beffa che ne ha frustrato le possibilità di raggiungere la finale per la terza volta nelle ultime quattro edizioni”.

Calciomercato Atalanta, le utime di Jacobelli sul colpo Diego Costa

Jacobelli ha proseguito la sua analisi: “Certo che l’Atalanta si sta muovendo sul mercato a causa dell’infortunio di Zapata, che starà fuori 3 mesi anche se per fortuna non sarà necessario l’intervento dopo il consulto in finlandia, e sta cercando la soluzione sul mercato degli svincolati e potrebbe essere Diego Costa“.