Kulusevski e Bentancur, esordio flop | I tifosi della Juve ringraziano Paratici

Kulusevski e Bentancur ko all’esordio in Premier League con la maglia del Tottenham: la reazione dei tifosi della Juventus

Debutto in Premier League da dimenticare per Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. Ieri i due ex Juventus hanno fatto il loro esordio anche nel campionato inglese, subentrando nel match contro il Southampton.

Per la squadra di Conte è però arrivata una sconfitta interna: i due ex bianconeri sono subentrati nella ripresa, con gli ospiti che hanno ribaltato il risultato sul 2-3. L’esterno svedese, in particolare, non è riuscito ad incidere e sono arrivate le prime critiche da parte dei tifosi degli ‘Spurs’. Quelli della Juve, invece, sembrano non rimpiangere i due giocatori e ringraziano Paratici.

Juventus, i tifosi ringraziano Paratici

Di seguito alcuni dei tweet più significati raccolti dalla redazione di Calciomercato.it:

Il Tottenham vinceva 2-1 entrano Benta e Kulu e perde 2-3

Aiutooooooo — LaLori (@lorella67474049) February 9, 2022