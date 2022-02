Il match tra il Milan e la Lazio, valevole per i quarti di Coppa Italia, è stato vinto dai padroni di casa con un rotondo quattro a zero

‘Giallo’ a margine di Milan-Lazio, match valevole per i quarti di Coppa Italia vinto a mani basse dai rossoneri con un sonoro 4-0.

Sul 3-0 per il Milan, con il pallone sui piedi dei giocatori della Lazio, si è sentito qualcuno da bordocampo gridare con rabbia “Banda di scarsi“.

Sui social più di qualcuno ha ‘accollato’ questa frase a Ciro Immobile, che aveva da poco lasciato il campo per infortunio, ma in verità non ci sono prove sul fatto che a pronunciarla sia stato il centravanti biancoceleste.

Non si sa, tantomeno, a chi fosse rivolto quel ‘Banda di scarsi’, per cui il ‘giallo’ è destinato a restare tale, quindi a non trovare né un ‘colpevole’ e né un movente.