Juventus-Sassuolo, Vlahovic: “Fiorentina? Penso solo a giocare”

Juventus-Sassuolo nel segno di Dusan Vlahovic, il serbo decide la sfida dei quarti di Coppa Italia: le dichiarazioni a fine gara

Impatto devastante di Dusan Vlahovic sul pianeta Juventus. Dopo il gol all’esordio con il Verona, si ripete decidendo la sfida con il Sassuolo nei quarti di Coppa Italia, anche se nel tabellino la sua giocata decisiva resterà come autorete di Tressoldi, che ha deviato in maniera determinante la sua conclusione.

Il serbo ha comunque decisamente approcciato nel modo giusto la nuova avventura e pare aver cambiato volto a tutta la squadra bianconera. “Sono solo all’inizio – si schermisce ai microfoni di ‘Mediaset’ nel post gara – Ma società, compagni e mister mi hanno accolto benissimo, devo loro molto. Per me è un onore essere qui, con Dybala e Morata mi trovo bene ma da loro devo imparare per arrivare al loro livello. La semifinale con la Fiorentina? Io penso soltanto a giocare, altri discorsi che non riguardano il campo non mi interessano”.