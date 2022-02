Juventus-Sassuolo, tensione bianconera in campo: Dybala è una furia

Juventus e Sassuolo si stanno giocando la semifinale di Coppa Italia e, dopo l’inizio ottimo dei bianconeri, gli ospiti vengono fuori alla grande e provocano pure qualche discussione tra gli uomini di Allegri

Stasera all’Allianz si gioca l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia, per decretare la quarta semifinalista, quella che affronterà la Fiorentina corsara – con tanto di polemiche feroci – in casa dell’Atalanta. Grande attesa per la seconda partita bianconera di Vlahovic e Zakaria, ma il primo tempo non è proprio indimenticabile come lo era stato col Verona.

Eppure il match era partito alla grande con il vantaggio dopo appena tre minuti di gioco con Dybala a sfruttare un’ottima azione. Poi qualche altra fiammata, ma poco e niente, prima che salisse in cattedra il Sassuolo, molto pericoloso in diverse occasioni con Perin costretto agli straordinari. La squadra di Dionisi per almeno 20 minuti ha fatto vedere ottime cose al cospetto di una Juventus che si è quasi fermata a gestire il vantaggio con tutta la partita ancora da giocare. I neroverdi hanno raggiunto il pareggio con Traore e impensieriscono ancora i padroni di casa, che non reagiscono e si lasciano pure andare a qualche scena di nervosismo.

Juventus-Sassuolo, Dybala non ci sta e riprende Arthur

Come raccontato da Monica Vanali, bordocampista di ‘Mediaset’, durante Juventus-Sassuolo c’è stato un episodio tra Arthur e Dybala. Dopo un errore del brasiliano, infatti, l’argentino si è molto arrabbiato ed è andato a riprendere il compagno anche con parole che sarebbero state non proprio tenere. Poi l’ex Barcellona si è girato verso Allegri per ricevere delle indicazioni più precise. Dopo un buon inizio, Arthur si è fermato andando in difficoltà sul palleggio del Sassuolo e sbagliando parecchi passaggi e scelte. Una scena che sicuramente ha denotato un po’ di nervosismo e insofferenza per il momento della partita e il fatto di non essere in grado di giocare alla pari per circolazione di palla.