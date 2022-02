Juventus-Sassuolo, Dionisi: "Pregustavamo già i supplementari..."

Un pizzico di delusione per Dionisi al termine di Juventus-Sassuolo, il tecnico neroverde commenta l’eliminazione in Coppa Italia

Partita pari fino all’88’, poi la decide una grande giocata di Vlahovic, anche aiutato da una deviazione. La Juventus passa alle semifinali di Coppa Italia, contro un Sassuolo comunque all’altezza dell’impegno e battuto per 2-1 soltanto negli ultimi minuti.

Alessio Dionisi, allenatore degli emiliani, è dispiaciuto per l’esito finale, ma si tiene stretto la prestazione dei suoi. “Ero deluso ultimamente da qualche prestazione, stasera abbiamo fatto molto bene – ha affermato a ‘Mediaset’ – Ci siamo divisi un tempo per uno con la Juventus, forse il pari sarebbe stato più giusto e avremmo meritato di giocare i supplementari. Ce li stavamo già pregustando, anche se siamo stati in difficoltà di recente con qualche infortunio. Ce la saremmo giocata comunque fino in fondo, pur dovendo gestire le energie. Abbiamo perso, ma devo essere contento del fatto che soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto molto meglio di una squadra sulla carta largamente più forte di noi. Restiamo comunque coi piedi per terra, ci aspetta una partita difficile contro la Roma, dove oltretutto non avremo giocatori importanti come Scamacca e Raspadori e non solo loro”.