Juventus-Sassuolo, finale infuocato: Bonucci scatenato

Juventus-Sassuolo match intensissimo che si chiude con un finale incandescente sotto tutti gli aspetti e un Bonucci furioso

Si è chiusa col botto la serie di quarti di finale della Coppa Italia. All’Allianz Stadium Juventus e Sassuolo hanno dato vita a un match di grande intensità, prima di tutto a livello fisico e agonistico ma anche qualitativo per lunghi tratti. Soprattutto per merito dei neroverdi nel primo tempo, ma poi a salire in cattedra è stato anche e soprattutto Pegolo. Alla fine l’ha risolta Dusan Vlahovic, con prepotenza e anche un po’ di fortuna.

Un finale infuocato, soprattutto per le tante occasioni sprecate dalla Juventus, poi la fretta e la pressione di dover trovare la vittoria subito per evitare la fatica dei supplementari e il rischio beffa. Non solo, perché negli ultimi minuti si è visto anche Bonucci decisamente nervoso a causa di un episodio in area di rigore del Sassuolo. Il difensore bianconero è rimasto a terra per diversi secondi prima che l’arbitro fermasse il gioco. Poi il centrale azzurro è uscito dal campo toccandosi il volto, molto arrabbiato per un contatto e un colpo subito.

Addirittura dal labiale sembra essere uscito un ‘vergognatevi’, sintomo della furia di Bonucci. A chiarire tutto il replay: il giocatore della Juventus ha infatti subito un colpi da Scamacca, che stava smanacciando per prendere posizione, un po’ come l’avversario. La sbracciata c’è, ma è sicuramente veniale e involontaria. Ma Bonucci non voleva sentire ragioni.