Juventus-Sassuolo, social scatenati: tutti sotto accusa, c’è anche Allegri

Partita complicatissima per la Juventus contro il Sassuolo, i tifosi non risparmiano praticamente nessuno

Le premesse erano super, sull’onda dell’entusiasmo del mercato di gennaio con i relativi esordi contro il Verona. E ovviamente il gol del vantaggio di Dybala dopo quasi tre minuti di gioco. Invece la Juventus è tornata immediatamente sulla terra e a trascinarcela a forza è stato un ottimo Sassuolo, che dopo aver sofferto i primi minuti ha preso in mano le redini del gioco. E ha fatto grande fatica nel creare gioco e soprattutto trovare gli attaccanti. In particolare a centrocampo la squadra di Dionisi ha sovrastato quella di Allegri nel palleggio e nelle occasioni.

Nell’ultimo terzo di partita poi i bianconeri sono tornati in cattedra macinando un’occasione dopo l’altra ma trovando davanti a loro un grande Pegolo e un grande Ferrari. Ma per gran parte del match la Juve non ha girato e i tifosi sui social non hanno perdonato quasi nessuno. Tra i più bersagliati c’è stato Arthur, la cui uscita dal campo è stata poi giudicata tardiva dal popolo bianconero. “Arthur non è brasiliano, ma austroungarico”, “Arthur ha fatto schifo per 60 minuti e Max mi va a togliere Zakaria”, “Guardo Arthur, primo tempo da incubo. Mi chiedo perché un giocatore del genere sempre a 80 metri dalla porta avversaria. Non è Xavi, né Iniesta. Cuce il gioco, non strappa per 50 metri. Ti sistemi nella tua trequarti a fare muro per scelta, Arthur è inutile”, “Del primo tempo del Sassuolo mi sono piaciuti particolarmente McKennie e Arthur”, “Finalmente un modulo decente… Fai uscire anche Arthur e stiamo apposto!” sono alcuni dei commenti.

Juventus-Sassuolo, social contro Allegri: “Ha sbagliato formazione. E Arthur…”

Anche se quasi tutti danno la colpa più ad Allegri, che ha sistemato la squadra con un centrocampo a due prima di tornare a tre: “Già Arthur non è tutto questo spettacolo, ma a due assolutamente no”, “Formazione completamente sbagliata. Arthur non può giocare in un centrocampo a due”. Le critiche però investono quasi tutti i calciatori della Juventus, con in testa il mister: “Questa è la Juve di Allegri, difesa e contropiede. Dopo Ronaldo anche Vlahovic si stancherà presto del gioco difensivo e se ne andrà via”. E poi su de Ligt: “Non gli è arrivato lo stipendio? Chiedo perché non sta giocando”. Ma anche Bonucci: “Si crede Pirlo ma non azzecca un lancio dal 2015″, “Bonucci hai finito di servire gli avversari o ne hai ancora per molto?”. Insomma ce n’è un po’ per tutti, Alex Sandro compreso nonostante una prestazione migliore del solito. Per fortuna che ci pensa Vlahovic…