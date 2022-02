Diretta Juventus-Sassuolo | Formazioni ufficiali e cronaca Coppa Italia

Juventus-Sassuolo chiuderà l programma dei quarti di finale di Coppa Italia e verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Rilanciata da una serie di risultati utili molto importante e da un calciomercato da assoluta protagonista, la Juventus cerca questa sera la qualificazione per le semifinali di Coppa Italia. La sfida contro il Sassuolo chiuderà il programma dei quarti di finale.

Trascinati contro il Verona dai nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria, i bianconeri inseguono il tredicesimo risultato utile consecutivo nelle ultime quattordici gare. Senza lo squalificato Kean, Massimiliano Allegri ha promesso maggior minutaggio a Kaio Jorge, che durante il mercato di gennaio ha rifiutato anche la corte dei neroverdi. Alessio Dionisi, dal canto suo, spera di replicare l’impresa fatta in campionato e di espugnare ancora una volta l’Allianz Stadium. Quella gara segnò forse uno dei momenti più bassi della stagione bianconera e la squadra emiliana spera di emulare la prestazione di allora.

Per riuscirci, potrà contare sull’attacco pesante. Squalificati in campionato contro la Roma, Raspadori e Scamacca proveranno a guidare i compagni e ad impressionare una delle squadre che sono sulle loro tracce. Quello di questa sera sarà il primo confronto tra le due squadre in Coppa Italia. In generale, in nove partite disputate a Torino, la Juve ha collezionato sette vittorie, un pareggio e una sconfitta. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Arthur; Cuadrado, Dybala, McKennie; Vlahovic. All.: Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Tressoldi, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Maxime Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori. All.: Dionisi