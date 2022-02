DIRETTA Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina 1-1: finisce il primo tempo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e la Fiorentina di Italiano in tempo reale

La Fiorentina fa visita all’Atalanta in una gara di sola andata valida per i quarti di finale di Coppa Italia che mette in palio un posto in semifinale contro la vincente tra Juventus e Sassuolo.

Da un lato i nerazzurri di Gasperini sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Venezia nel turno precedente. Dall’altro i viola di Italiano hanno avuto la meglio sul Cosenza ai trentaduesimi, del Benevento ai sedicesimi e del Napoli agli ottavi. In campionato, sempre a Bergamo, i gigliati si imposero 2-1. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Gewiss Stadium’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Pasalic; Boga. All. Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, Saponara. All. Italiano