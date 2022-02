Coppa Italia, Juventus-Sassuolo 2-1: ancora Vlahovic-mania, è semifinale

Coppa Italia, Juventus-Sassuolo 2-1: gara intensissima ed equilibrata allo Stadium, decisa ancora da Vlahovic nel finale

La Juventus, con più fatica del previsto, passa in semifinale di Coppa Italia, battendo 2-1 il Sassuolo. Dopo i gol di Dybala e Traorè, ancora decisivo Dusan Vlahovic con una grande azione personale e l’aiuto di una deviazione benedetta.

Gara subito a mille all’ora, la Juventus parte con grande decisione e dopo tre minuti la sblocca con un sinistro di controbalzo di Dybala in area. Match subito indirizzato? Per niente, il Sassuolo reagisce benissimo e Perin deve superarsi due volte su Berardi e Kyriakopoulos, prima di arrendersi a un gran destro a giro di Traorè. Dopo essersi abbassati troppo, si scuotono i bianconeri, con buone occasioni per McKennie, Vlahovic e Alex Sandro su cui Pegolo è sempre attento. Alla ripartenza, dopo due buone chances non sfruttate da Scamacca, Pegolo diventa protagonista assoluto, salvando in maniera clamorosa in serie su McKennie, Morata e Rabiot. Juve tambureggiante, che in mezzo colpisce anche due pali sempre con McKennie e con de Ligt. Il Sassuolo soffre e fatica a ripartire nel finale, viene punito da Vlahovic che scappa in contropiede, punta l’area e con la deviazione di Tressoldi batte finalmente Pegolo. Ora, per lui, doppio ritorno al passato con la sfida in semifinale alla Fiorentina.

JUVENTUS-SASSUOLO 2-1 – 3′ Dybala (J), 23′ Traorè (S), 88′ Vlahovic (J)