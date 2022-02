Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina 2-3: Milenkovic al 93′ fa gioire Italiano!

Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina 2-3: partita pazzesca al Gewiss Stadium, viola in semifinale all’ultimo assalto e ridotti in dieci

La Fiorentina raggiunge la semifinale di Coppa Italia con un’altra impresa: dopo aver eliminato in trasferta il Napoli, i viola fanno lo stesso con l’Atalanta, con il gol decisivo di Milenkovic all’ultima azione al termine di una partita dalle mille emozioni.

Il centro del ring lo prendono i toscani, che passano dopo pochi minuti con un rigore realizzato da Piatek. Prima fase del match totalmente a favore della Fiorentina, che va vicina al raddoppio almeno due volte con Nico Gonzalez e Musso che deve fare gli straordinari. La reazione bergamasca però arriva e porta la firma di Zappacosta, a segno con un gran destro a giro. L’Atalanta si scuote e gioca meglio e nel finale di tempo potrebbe anche ribaltarla, ma Boga viene fermato dal palo. L’ivoriano è in gran forma e con una grande azione personale, a inizio ripresa, realizza finalmente il 2-1, ma la Fiorentina non molla. Altro rigore, Piatek stavolta lo sbaglia ma riprende la respinta di Musso e pareggia. Finale al cardiopalma: Martinez Quarta viene espulso per doppia ammonizione, l’Atalanta ha due volte il match point ma la traversa ferma Zappacosta e poi un colpo di testa di Djimsiti va a lato di pochissimo. L’ultima parola, è viola: punizione dalla trequarti, la palla finisce a Milenkovic che con un grande esterno destro dal limite pesca l’angolino più lontano. E’ semifinale, con la Fiorentina che pregusta la vendetta contro la Juventus del grande ex Vlahovic, se i bianconeri passeranno il turno con il Sassuolo.

ATALANTA-FIORENTINA 2-3 – 9′ rig., 71′ Piatek (F), 30′ Zappacosta (A), 56′ Boga (A), 93′ Milenkovic (F)